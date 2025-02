Lidl testuje innowacyjne rozwiązanie. Wkrótce podobne będą w całej Polsce

System kaucyjny miał w Polsce wystartować 1 stycznia 2025 r., jednak pod koniec zeszłego roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy wskazują datę 1 października 2025 roku. Duże sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw., będą musiały odbierać puste opakowania i zwracać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale ich przystąpienie do systemu odbioru opakowań pozostanie dobrowolne. Obowiązkiem kaucyjnym objęte zostaną:

butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 L,

butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 L,

opakowania metalowe na napoje o pojemności do 1 L.

Lidl Polska już testuje i zachęca promocjami

„1 butelka/puszka = 5 gr RABATU przy zakupach za min. 2 zł + wartość kuponu rabatowego” – informuje sieć zachęcając do udziału w testach 300 butelkomatów, które pojawiły się w wybranych sklepach Lidla w różnych regionach Polski.

„Butelkomaty zlokalizowane są w specjalnych dobudowanych pomieszczeniach lub wewnątrz sklepu. Ze względu na to, że jest to akcja promocyjna oraz testowa, sieć nie pobiera od klientów kaucji. Do automatów przyjmowane są wszystkie butelki plastikowe po napojach do pojemności 3 l oraz puszki metalowe do 1 l (w wybranych sklepach) – również od innych producentów i sieci handlowych” – informuje Lidl Polska.

Rossmann nie do pobicia. Tam kupują Polacy

Klienci Lidla pozytywnie reagują na butelkomaty

Jak przekazała sieć, butelkomaty zostały dobrze przyjęte przez klientów Lidla.

– Spotykamy się z pozytywnymi reakcjami naszych klientów, a liczba zbieranych opakowań w nowo otwartych punktach zbiórki sukcesywnie rośnie w miarę rozszerzania się świadomości mieszkańców o możliwości zwrotu opakowań – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska i wskazuje na potrzebę kampanii edukacyjnej wyjaśniającej cel i zasady systemu kaucyjnego.

– Otrzymujemy wiele zapytań o znaczenie zbiórki, dlaczego opakowania nie mogą być zgniecione, czy co się dzieje dalej z zebranym materiałem. Wielu klientów dowiaduje się o planowanym wprowadzeniu systemu kaucyjnego dzięki prowadzonym przez Lidl testom zbiórki – dodaje Robaszkiewicz.

Jak zwrócić butelkę do butelkomatu?

W butelkomatach Lidla przyjmowane są butelki PET o pojemności do 3 l oraz puszki o pojemności do 1 l. Jak instruuje sieć butelki muszą być:

nieuszkodzone, całkowicie opróżnione,

po napojach alkoholowych i bezalkoholowych,

po wodach i sokach,

z etykietą producenta.

