Wielkanocny spacer z psem. Kiedy parkowy zakaz jest nielegalny?

Słoneczna Wielkanoc sprzyja rodzinnym spacerom — także tym z czworonożnymi członkami rodziny. Ciepła pogoda, budząca się do życia przyroda i wolny czas to idealne warunki, by wybrać się na przechadzkę do pobliskiego parku. Wielu właścicieli psów chętnie korzysta z tej okazji, by aktywnie spędzić świąteczne chwile na świeżym powietrzu. Niestety, nie wszędzie mogą to zrobić swobodnie. Mimo rosnącej świadomości na temat praw zwierząt i ich właścicieli, wciąż w wielu regulaminach parków miejskich widnieją zapisy zakazujące wprowadzania psów. Czy są one zgodne z obowiązującym prawem?

Spacer z psem w parku – czy zakazy mają podstawę prawną?

Na wejściu do niektórych parków wciąż można zobaczyć tabliczki z przekreślonym psem i napisem „Zakaz wprowadzania zwierząt”. Samorządy najczęściej tłumaczą takie zapisy koniecznością ochrony zabytkowego charakteru miejsca, specyficznych nasadzeń czy zachowaniem czystości.

Tymczasem regulaminy parków miejskich są aktami prawa miejscowego, a ich zgodność z ustawami — w tym z Konstytucją — bywa kwestionowana. Co istotne, ograniczenia tego typu muszą być proporcjonalne i jasno uzasadnione. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że całkowite zakazy wprowadzania zwierząt do parków są nie tylko zbyt restrykcyjne, ale i mogą naruszać prawa obywatelskie.

Zakaz wstępu z psem do parku niezgodny z Konstytucją?

Parki miejskie, podobnie jak drogi publiczne czy obiekty sportowe, są miejscami użyteczności publicznej. Oznacza to, że wprowadzanie zakazów ograniczających swobodę poruszania się — np. poprzez całkowity zakaz wejścia z psem — może być sprzeczne z prawem.

Jak podkreślają prawnicy, tego typu regulaminy były już wielokrotnie zaskarżane, m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przyznawały rację skarżącym, uznając, że takie zakazy naruszają art. 52 Konstytucji RP. Uchwały gmin zawierające zakazy wprowadzania psów do parków są więc nieważne. Tabliczki zakazujące psom wstępu mogą być traktowane jedynie jako sugestia — a nie przepis prawa.

Spacer z psem w parku – co z mandatem?

Choć straż miejska może próbować nałożyć mandat za obecność psa w parku objętym takim zakazem, to zgodnie z obowiązującym orzecznictwem — nie ma do tego podstawy prawnej. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia mandatu, a sprawa wówczas trafia do sądu, gdzie możliwe jest dowiedzenie swoich racji. Tego typu sytuacje wciąż się zdarzają, jednak warto znać swoje prawa i nie działać pochopnie.

Spacer z psem w parku a odpowiedzialność właściciela

Z drugiej strony — to, że zakazy nie są zgodne z prawem, nie zwalnia właściciela psa z odpowiedzialności za jego zachowanie. Każdy opiekun powinien dbać o to, by pies nie zagrażał innym, nie niszczył mienia i nie zakłócał spokoju. Obowiązkiem jest także sprzątanie po pupilu i trzymanie go na smyczy, jeśli wymaga tego sytuacja.

