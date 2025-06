Podwyżka płacy minimalnej? Rząd podał kwotę

Rządowa propozycja płacy minimalnej na 2026 rok to 4806 zł brutto – to wzrost o 140 zł, czyli 3 proc. Choć zgodna z inflacyjnymi prognozami i podejściem fiskalnym Ministerstwa Finansów, budzi kontrowersje. Związki zawodowe żądają więcej – 5015 zł, czyli wzrostu o 7,48 proc., argumentując, że to konieczne, by nadążyć za rosnącymi kosztami życia. Pracodawcy natomiast apelują o rozwagę i proponują symboliczne 50 zł podwyżki, zgodnie z minimalnymi wymogami ustawowymi. Twarde stanowiska zwiastują trudne rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego, która ma miesiąc na porozumienie. Jeśli go zabraknie, decyzję podejmie rząd – i ogłosi ją do 15 września. W tle toczy się debata o równowadze między ochroną pracownika a kondycją przedsiębiorstw.

Posiedzenie rządu i trzy ważne kwestie

W czwartek rząd zebrał się na dodatkowym posiedzeniu. Przedmiotem obrad – trzy ważne kwestie: minimalne wynagrodzenie, waloryzacja rent i emerytur oraz wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Jak informuje serwis Money.pl, rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4806 zł brutto. W porównaniu z obecną stawką – 4666 zł – oznacza to wzrost o 140 zł, czyli o 3 proc. O tyle samo mają również wzrosnąć wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Propozycja kwoty 4806 zł pochodzi z Ministerstwa Finansów. Inne stanowisko zajmowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które optowało za podwyżką przekraczającą 5000 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie – co dalej?

Zgodnie z przepisami, rząd ma obowiązek do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na kolejny rok. Przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz rządu mają 30 dni na negocjacje i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Jeśli stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w wyznaczonym czasie, ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów w formie rozporządzenia. Ustalona kwota ogłaszana jest wówczas w Dzienniku Ustaw do 15 września. W przypadku osiągnięcia porozumienia w ramach Rady Dialogu Społecznego, wysokość płacy minimalnej zostaje ogłoszona w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj też:

To już pewne, 5000 zł nie będzie. Nowa propozycja ws. płacy minimalnej

Minimalne wynagrodzenie – tyle chcą związkowcy

Serwis przypomina, że związki zawodowe – NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ) – przedstawiły wspólne stanowisko, w którym postulują, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku wynosiło nie mniej niż 5015 zł brutto. To oznaczałoby wzrost o 349 zł, czyli o 7,48 proc. względem obecnej kwoty (4666 zł).

Strona związkowa domaga się również, aby przeciętny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił co najmniej 9,05 proc., natomiast w państwowej sferze budżetowej – nie mniej niż 12 proc.

Odmienne stanowisko przedstawiła strona pracodawców, która uważa, że ewentualny wzrost płacy minimalnej w 2026 roku powinien wynikać wyłącznie z obowiązujących przepisów. Oznaczałoby to podwyżkę nie większą niż 50 zł brutto.

Czytaj też:

Depopulacja uderzy w nasze portfele. Czekają nas drastyczne podwyżki cenCzytaj też:

Powyborczy krajobraz rynku pracy. Migracje, legislacja i nowy styl zarządzania