Kursy walut 12 czerwca 2025. Po ile frank szwajcarski, dolar, euro, funt?

Narodowy Bank Polski, jak co dzień roboczy, opublikował najnowsze średnie kursy walut. Dane z czwartku, 12 czerwca 2025 roku, wskazują na spadki wartości wielu walut w porównaniu do poprzedniego dnia. Euro wyceniono na 4,2631 zł, co oznacza nieznaczny spadek względem środy, kiedy kurs wynosił 4,2643 zł.

Kurs dolara spada

Wartość dolara amerykańskiego spadła do poziomu 3,6929 zł, z 3,7306 zł w dniu poprzednim. Frank szwajcarski wyceniany jest na 4,5333 zł, również poniżej środowego poziomu 4,5382 zł. Funt szterling kosztuje obecnie 5,0098 zł – to mniej niż 5,034 zł dzień wcześniej.

Wśród pozostałych walut NBP podał kursy m.in. dolara australijskiego (2,4009 zł), kanadyjskiego (2,7045 zł), nowozelandzkiego (2,2283 zł) i singapurskiego (2,8832 zł). Spadki odnotowano również dla jena japońskiego (0,025681 zł), reala brazylijskiego (0,6670 zł), liry tureckiej (0,0937 zł) oraz juana chińskiego (0,5144 zł).

Na liście walut, których kursy obniżyły się względem poprzedniego dnia, znalazły się m.in.: rupia indyjska, korona duńska, bat tajski, dolar kanadyjski i izraelski szekel. Największy spadek odnotowano w przypadku dolara amerykańskiego (-0,0377 zł) i australijskiego (-0,0277 zł).

Niektóre waluty jednak zyskały. Korona szwedzka zanotowała wzrost o 0,0005 zł, a południowokoreański won o 0,000012 zł.

Wahania notowań

NBP przypomina, że średnie kursy walut publikowane są w dni robocze między godziną 11:45 a 12:15. Wahania notowań wynikają z wielu czynników – od polityki gospodarczej państw, przez poziom inflacji i stopy procentowe, po relacje handlowe i wydarzenia geopolityczne.

Do pięciu najważniejszych walut świata należą: euro, dolar amerykański, frank szwajcarski, funt brytyjski i jen japoński. Choć Polska jest członkiem Unii Europejskiej, nadal posługuje się złotym – termin przyjęcia euro pozostaje nieokreślony.

