Spadek z długami. Co zrobić, by chronić dzieci przed zadłużeniem?

Wielkanoc to nie tylko czas odpoczynku i rodzinnych spacerów, ale też dobry moment na ważne rozmowy. Świąteczne spotkania sprzyjają refleksji nad sprawami, które często odkładamy „na później” — w tym również nad kwestiami dziedziczenia i sprawami spadkowymi. Warto poruszyć te tematy, zwłaszcza gdy dotyczą one małoletnich członków rodziny. Jasne ustalenia i świadomość prawna mogą zapobiec wielu nieporozumieniom w przyszłości. Rozmowa w spokojnej, świątecznej atmosferze może być pierwszym krokiem do uporządkowania spraw, które z czasem mogą mieć ogromne znaczenie. Warto też przyjrzeć się sprawom spadkowym od strony prawnej — zwłaszcza gdy w grę wchodzą dzieci lub możliwy dług.

O tym, co warto wiedzieć na temat dziedziczenia zadłużonego spadku i jakie podjąć kroki, aby nie obciążać nim małoletnich członków rodziny, wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” dr Kamil Wielgus, radca prawny w` kancelarii Rödl & Partner.

Co warto wiedzieć o dziedziczeniu zadłużonego spadku?

Ekspert tłumaczy, że spadkobiercy dziedziczą po zmarłym na podstawie testamentu lub ustawy (nie mogą być podstawą umowy dziedziczenia). Spadek dziedziczy się z prawami łącznie oraz obowiązkami.

– Jeżeli zmarły był istotnie zadłużony, to nabywamy te wszystkie składniki (w tym zadłużenie) z chwilą śmierci spadkodawcy – nawet wbrew naszej woli. Spadkobiercy mogą jednak spadek odrzucić w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim tytule dziedziczenia (liczy się wiedza z „pewnego źródła” np. wezwanie z sądu) – wyjaśnia dr Kamil Wielgus.

Jak podkreśla, spadku nie można odrzucić tylko w zakresie długów, ale w całości składników majątkowych.

– Skutkiem odrzucenia jest uznanie, że nigdy nie dziedziczyliśmy po zmarłej osobie i nie przejęliśmy jego długów. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem albo przed sądem (termin jest zachowany z chwilą złożenia do sądu wniosku o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku). Możliwe jest również złożenie takiego oświadczenia przed polskim konsulem. Treść oświadczenia reguluje art. 641 kodeksu postępowania cywilnego – tłumaczy prawnik.

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Jak zaznacza ekspert, powyższe zasady znajdują zastosowanie do dziedziczenia przez małoletniego (do 18 roku życia).

– Dziecko poczęte, ale nienarodzone, również dziedziczy o ile urodzi się żywe. Spadek w imieniu małoletniego odrzucają jego przedstawiciele ustawowi –rodzice (czy w zależności od danej sytuacji – opiekun ustanowiony przez sąd). Oświadczenie takie może być złożone samodzielnie przez każdego z rodziców. W zakresie dziedziczenia po 15.11.2023 r. weszły ważne zmiany – mówi dr Kamil Wielgus.

Jaki jest termin na odrzucenie spadku przez małoletniego?

Kwestia terminu, jest w tym przypadku szalenie istotna.

– W stosunku do małoletniego biegnie termin 6 miesięcy na odrzucenie spadku, który liczy się od chwili, w której rodzic dowiedział się o powołaniu do spadku przez małoletniego. Termin ten nie biegnie względem dzieci nienarodzonych – zauważa dr Wielgus.

Ekspert wskazuje, że uzyskanie zezwolenia sądu może trwać długo (nawet do kilku miesięcy w większych miastach), ale przez czas trwania postępowania o wydanie zezwolenia bieg terminu sześciomiesięcznego ulega zawieszeniu.

– Jeżeli jednak toczy się sądowe postępowanie spadkowe, zezwolenie jest wydawane przez sąd spadku i termin jest zachowany z chwilą złożenia do sądu wniosku o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku – tłumaczy prawnik.

Odrzucenie spadku a wymóg uzyskania zezwolenia sądu

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wymaga uprzedniego zezwolenia sądu.

– Nie może być ono wydane „następczo”. Bez takiego zezwolenia odrzucenie spadku jest nieważne. Samo zezwolenie sądu nie zastępuje oświadczenia o odrzuceniu spadku. Istotnym ułatwieniem wobec dziedziczenia przez małoletniego po 15.11.2023 r. jest, że zezwolenie jest wydawane przez sąd w postępowaniu spadkowym (a nie przez sąd opiekuńczy w odrębnym postępowaniu) – wyjaśnia prawnik.

Podkreśla, że bez takiego zezwolenia nie jest jednak możliwe odrzucenie spadku przed notariuszem, który będzie wymagał przedstawienia zezwolenia – i uwaga – sądu opiekuńczego wydanego w odrębnym postępowaniu (a nie sądu spadku).

Kiedy uprzednie zezwolenie sądu nie jest wymagane?

Ekspert zwraca uwagę, że do dziedziczenia po 15.11.2023 r. wprowadzono wyjątek, według którego odrzucenie spadku w imieniu małoletniego nie wymaga uprzedniego zezwolenia sądu (np. przed notariuszem).

– Tryb ten dotyczy tylko odrzucenia spadku, nie dotyczy przyjęcia spadku wprost – podkreśla dr Wielgus.

Prawnik wskazuje na sytuacje, w których ten tryb dotyczy i w których łącznie są spełnione następujące okoliczności:

dziecko dziedziczy wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica (rodzic nie może być współspadkobiercą lub gdy skutkiem odrzucenia spadku byłoby powołanie do spadku drugiego z rodziców; dziecku nie może być też zapisany na wyłączność cały spadek),

spadek odrzucają również inni zstępni rodziców dziecka (np. rodzeństwo),

odrzucenie spadku dokonywane jest za zgodą drugiego rodzica (nie może to być zgoda następcza) lub wspólnie przez rodziców (możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa),

obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska w zakresie odrzucenia spadku w imieniu dziecka (nie jest możliwe, gdy władza rodzicielska przysługuje jednemu z rodziców lub władza w zakresie odrzucenia spadku została jednemu z rodziców ograniczona – jest to jednak dyskusyjne).

– W praktyce na tej podstawie zrodziły się liczne wątpliwości interpretacyjne. Na przykład, czy mimo spełnienia powyższych przesłanek, możliwe jest wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zezwolenie na odrzucenie spadku. W doktrynie powyższy tryb uznaje się za fakultatywny, ale podejście sądów jest różne. Mimo to elastyczność podejścia należy ocenić pozytywnie, choć tak bardzo szczegółowa instytucja może podważać jej użyteczność – podsumowuje prawnik.

