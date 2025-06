Zaczynała od zera. Dziś jej firma to europejski gigant

W 2024 roku zadebiutowała na Liście 50 najbogatszych Polek „Wprost”. Z majątkiem 221 mln złotych uplasowała się na 31. miejscu wśród polskich milionerek. Marta Półtorak, współwłaścicielka firmy Marma Polskie Folie – jednego z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie – o własnym biznesie wcale nie marzyła.

Bez biznesowych ambicji?

Marta Półtorak to współwłaścicielka jednego z największych graczy w europejskim sektorze tworzyw sztucznych – firmy Marma Polskie Folie. Imponuje nie tylko skala działalności, ale i różnorodność wyrobów polietylenowych, które trafiają do niemal każdej branży: od rolnictwa, przez budownictwo, po przemysł spożywczy i chemiczny. Najbardziej rozpoznawalna jest w sektorze opakowań – można powiedzieć, że Marma dosłownie opakowuje Europę. Co ciekawe, milionerka z Podkarpacia początkowo wcale nie miała ambicji biznesowych. Jak przyznała w rozmowie z „Wprost”, jej zainteresowania były najpierw artystyczne, a później skręciła w stronę prawa.

Stroma droga na biznesowy szczyt

Marta Półtorak nigdy nie planowała prowadzenia własnej firmy. Jak sama przyznała w rozmowie z „Wprost”, życie napisało dla niej inny scenariusz. Gdy jej mąż postanowił, że nie chce pracować dla nikogo innego, wspólnie podjęli decyzję o budowaniu własnego biznesu. Od tamtej pory działają razem – a sukces, jaki osiągnęli, to efekt lat wspólnej pracy, determinacji i wsparcia całego zespołu.

Jak wspomina, zaczynali z mężem od zera – w trudnych czasach, które wymagały odwagi, ryzyka i licznych wyrzeczeń. Nie mieli nic do stracenia, więc postawili wszystko na jedną kartę. Dziś, z perspektywy lat i doświadczeń, Marta Półtorak nie ukrywa, że nie wie, czy podjęłaby to wyzwanie ponownie. Cena za rozwój firmy na taką skalę była wysoka – płacili ją nie tylko ona i jej mąż, ale cała rodzina.

Podkreśla jednak, że ma to szczęście, iż naprawdę lubi swoją pracę. Mimo to nie raz spotyka się z opiniami, że przedsiębiorcom jest łatwiej. Tymczasem – jak zauważa – własny biznes to ogromna odpowiedzialność: najpierw za ludzi, potem za firmę, a dopiero na końcu za siebie.

Spedycja jest kobietą z charakterem

Nie tylko biznes

Marta Półtorak to dziś nie tylko jedna z najprężniej działających przedsiębiorczyń. Oprócz prowadzenia działalności biznesowej, od lat aktywnie angażuje się w inicjatywy charytatywne, edukacyjne, kulturalne oraz sportowe. Jest mecenaską, współorganizatorką i pomysłodawczynią wielu projektów o charakterze prospołecznym, szczególnie na Podkarpaciu. Wspiera lokalnych sportowców, artystów i utalentowaną młodzież, a także inicjuje wydarzenia kulturalne i społeczne. Jako pierwsza kobieta w historii została uhonorowana tytułem Honorowego Obywatela Rzeszowa.

