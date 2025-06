Zmiany w prawie dla właścicieli psów i kotów. Nawet 5 tysięcy złotych grzywny

W wykazie prac legislacyjnych pojawi się dziś projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Rządowy projekt ma na celu skuteczne przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz umożliwienie identyfikacji porzuconych pupili. Prace nad bazą rozpoczęły się już w 2024 roku z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Cyfryzacji.

Obowiązkowe czipowanie dla wszystkich czworonogów

Zgodnie z założeniami projektu, obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy – młode będą oznakowywane przy pierwszym szczepieniu przeciw wściekliźnie, natomiast starsze muszą zostać zaczipowane i zarejestrowane w ciągu trzech lat od wejścia przepisów w życie.

Obowiązkowe czipowanie – nawet 5 tys. zł kary

Planowane są też kary za nieprzestrzeganie obowiązku – od 20 do nawet 5 tys. zł grzywny. Kontrole będą mogły przeprowadzać inspekcja weterynaryjna, policja oraz straż miejska i gminna. Wójt zyska uprawnienie do żądania od mieszkańców deklaracji o liczbie posiadanych psów i kotów, a w razie nieprawidłowości – do zgłaszania sprawy odpowiednim służbom.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów – co to takiego?

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) ma być systemem teleinformatycznym utworzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Będzie gromadził podstawowe dane umożliwiające identyfikację zarejestrowanego psa lub kota oraz dane identyfikujące właściciela zwierzęcia, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wykorzystywania psów w resorcie obrony narodowej oraz w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. W przypadku zwierząt przebywających w schroniskach w KROPiK będą rejestrowane dane podmiotu prowadzącego.

„KROPiK będzie zapewniał nieodpłatny dostęp do danych, w tym możliwość ich przeszukiwania lekarzom weterynarii, gminom, Policji, straży gminnej (miejskiej), prokuraturze, sądom oraz Inspekcji Weterynaryjnej – w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań oraz w celu umożliwienia kontaktu z właścicielem psa lub kota, w szczególności w przypadku wyłapania zagubionego zwierzęcia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów – jaki jest jego cel?

Pomysłodawcy wskazują, że program ten obejmuje w szczególności:

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

odławianie bezdomnych zwierząt;

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach;

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

usypianie ślepych miotów;

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Pupil bez czipa – nawet 5 tys. zł kary

Pomysłodawcy rejestru przewidują także kary za nieprzestrzeganie obowiązku – od 20 do nawet 5 tys. zł grzywny.

