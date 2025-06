Koniec dużych transakcji gotówkowych? UE wprowadzi limit

Unia Europejska szykuje istotne zmiany w przepisach dotyczących transakcji gotówkowych. Od 2027 roku w całej wspólnocie zacznie obowiązywać nowy limit – 10 000 euro.

Celem reformy jest zwiększenie przejrzystości finansowej i ograniczenie szarej strefy. Transakcje powyżej tej kwoty będą musiały być realizowane bezgotówkowo, np. przelewem bankowym.

Obowiązek ten obejmie zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. Nowe regulacje mają utrudnić ukrywanie dochodów i przeciwdziałać finansowaniu nielegalnych działań, w tym terroryzmu. W Polsce zmiany te wpiszą się w już istniejące przepisy, które dla firm przewidują limit 15 000 zł przy transakcjach między przedsiębiorcami.

UE wprowadza limity – gotówka pod kontrolą

Kolejnym filarem unijnych zmian będzie obowiązek identyfikacji klienta przy transakcjach gotówkowych przekraczających 3 000 euro. W praktyce oznacza to konieczność weryfikacji danych osobowych i zgłoszenia transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich firm działających na terenie Unii – niezależnie od branży. To nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale również konieczność dostosowania systemów księgowych i procedur wewnętrznych. Choć dla wielu przedsiębiorców oznacza to więcej biurokracji, wdrożenie przepisów ma przynieść stabilniejsze i bezpieczniejsze relacje biznesowe.

Czytaj też:

Ile podatku zapłacił Facebook w Polsce? Znamy dokładne kwoty

Transakcje gotówkowe w Polsce

W Polsce limity gotówkowe dla firm już obowiązują i wynoszą 15 000 zł. Przekroczenie tego progu wiąże się z poważnymi konsekwencjami – przedsiębiorca traci możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, co skutkuje wyższym podatkiem. Dotyczy to wszystkich transakcji między podmiotami gospodarczymi, niezależnie od formy prawnej. Co istotne, limity nie obowiązują w kontaktach z klientami indywidualnymi, co daje firmom nieco większą elastyczność. Nowe przepisy unijne ujednolicą podejście w całej Europie i mają szansę znacząco zmniejszyć szarą strefę oraz podnieść standardy finansowej uczciwości.

Czytaj też:

Jawne ceny mieszkań? Deweloperzy muszą grać w otwarte kartyCzytaj też:

Firmy cyfrowe zarabiają miliardy, ale płacą grosze. Ekspert wskazuje rozwiązanie