Ile podatku zapłacił Facebook w Polsce? Znamy dokładne kwoty

Spółka Facebook Poland, reprezentująca amerykańskiego giganta w Polsce, osiągnęła w 2024 roku przychody w wysokości 1,82 miliarda złotych. Pomimo tej imponującej kwoty, firma wygenerowała 42,5 mln zł zysku, od którego zapłaciła 10,6 mln zł podatku dochodowego — podaje Money.pl, powołując się na Press.pl, który przygotował zestawienie na podstawie danych z Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Facebook Poland miała 1,82 mld zł przychodów „z reklam i od jednostek powiązanych”, co było wzrostem o 24,4 proc. rok do roku. Z kolei koszty firmy wyniosły ponad 1,7 mld zł, w tym 1,65 mld zł to „koszty sprzedaży”, a 109 mln zł to koszty działalności operacyjnej. Te pierwsze wzrosły o 26,6 proc. rok do roku – wylicza Money.pl

Optymalizacja podatkowa Facebooka budzi kontrowersje

Największe kontrowersje budzi nie tyle sama wysokość podatku, ile struktura kosztów, która znacząco obniża dochód firmy. Eksperci cytowani przez Press.pl sugerują, że mogą to być opłaty licencyjne dla centrali Meta w Europie — np. za korzystanie ze znaku towarowego lub technologii — co jest zgodne z prawem, ale często krytykowane jako forma optymalizacji podatkowej. Dla porównania, Wirtualna Polska Holding, przy niższych przychodach (1,6 mld zł) zapłaciła aż 67 mln zł CIT, co podkreślił na LinkedIn prezes WPH Jacek Świderski. Spółka Facebook Poland zapytana o szczegóły, odesłała do sprawozdania finansowego, które nie zawiera precyzyjnych informacji o strukturze kosztów.

Ministerstwo pracuje nad podatkiem cyfrowym

Serwis Money.pl poprosił Ministerstwo Cyfryzacji o komentarz w tej sprawie. Resort, zapytany m.in. o to, czy ma jakąkolwiek wiedzę o możliwym zaniżaniu dochodów przez Facebooka w Polsce, stwierdził, iż „nie wypowiada się na temat celowego zaniżania dochodu w Polsce przez Facebooka”. Dodał, że w resorcie trwają prace nad podatkiem cyfrowym.

„W Ministerstwie Cyfryzacji kończymy analizy związane z modelowaniem podatku cyfrowego, który miałby urealnić płacenie przez wielkie firmy technologiczne podatków w Polsce. Rozwiązaniem jest opodatkowanie przychodów, nie zysków, a także wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą transparentność finansów big techów. Doświadczenia innych krajów, takich jak Francja, Wielka Brytania czy Kanada, pokazują, że jest to jak najbardziej osiągalne” – podaje Money.pl.

