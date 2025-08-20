Polacy pokochali BLIKA. Jest kolejny rekord

Między styczniem a czerwcem tego roku użytkownicy BLIKA zrealizowali łącznie blisko 1,4 mld transakcji. To o 24 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszym półroczu br. użytkownicy wykonywali średnio 7,7 mln transakcji dziennie – to ponad 5,3 tys. płatności w każdej minucie. Przeciętna kwota operacji wyniosła 149 zł, a łączna wartość 207,3 mld zł.

– Od stycznia do czerwca br. użytkownicy BLIKA zrealizowali blisko 662 mln transakcji online, co oznacza wzrost o ponad jedną piątą w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wartość tych płatności wyniosła 102,4 mld zł. To efekt nie tylko rosnącej popularności BLIKA wśród kupujących w sieci, ale też konsekwentnego rozwijania usług wpisujących się w cały ekosystem płatności, takich jak płatności odroczone czy powtarzalne. Ich potencjał w zwiększaniu wygody i wartości koszyków widzimy już dziś, i spodziewamy się, że kolejne kwartały pokażą pełną skalę ich wpływu – podkreśla Monika Król, wiceprezeska zarządu w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

BLIK popularny również w sklepach stacjonarnych

BLIK rośnie także w punktach sprzedaży stacjonarnej. W pierwszym półroczu br. użytkownicy zrealizowali w terminalach płatniczych (POS) 338,1 mln transakcji, co oznacza wzrost liczby płatności BLIKIEM w sklepach stacjonarnych o 31 proc. rok do roku. W samym drugim kwartale wykonano 183,6 mln takich operacji. Niemal połowę tych operacji stanowiły płatności zbliżeniowe, których liczba zwiększyła się o 46 proc. rok do roku. Najwięcej takich płatności zrealizowano w woj. mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim i łódzkim.

Na koniec czerwca br. z BLIKA regularnie korzystało 19,4 mln użytkowników. To o 2,5 mln więcej niż rok wcześniej (wzrost o 15 proc. rok do roku).

