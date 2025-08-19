Popularna usługa mobilna znika z ING. Bank daje alternatywę

ING Bank Śląski ogłosił zakończenie wsparcia dla usługi „Visa w telefonie”, dostępnej dotychczas w aplikacji Moje ING. Rozwiązanie to umożliwiało płatności mobilne bez potrzeby korzystania z fizycznej karty. Zmiana wpisuje się w szerszy trend rezygnacji banków z autorskich systemów na rzecz bardziej popularnych platform, takich jak Google Pay czy Apple Pay.

Koniec popularnej usługi

Od 20 czerwca 2025 roku nowi klienci ING nie mogą już aktywować „Visa w telefonie” przy zamawianiu karty Visa. Obecni użytkownicy nadal mają dostęp do usługi, ale tylko do momentu jej całkowitego wyłączenia. Bank poinformuje ich o dacie dezaktywacji za pośrednictwem aplikacji Moje ING.

W związku z tą zmianą ING zachęca klientów do przejścia na alternatywne formy płatności mobilnych. W przypadku telefonów z Androidem rekomendowany jest Google Pay, a dla użytkowników iPhone’ów – Apple Pay. Oba systemy umożliwiają zbliżeniowe płatności telefonem po wcześniejszym odblokowaniu urządzenia, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Alternatywne formy płatności

Dodatkowo Google Pay obsługuje funkcje wypłat zbliżeniowych w bankomatach oraz transakcje w różnych walutach. Aby korzystać z tego rozwiązania, urządzenie musi mieć moduł NFC oraz system Android w wersji co najmniej 9.0. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica. Kartę można dodać do portfela Google bezpośrednio z aplikacji Moje ING.

Chociaż usługa „Visa w telefonie” wciąż działa, bank zachęca do szybkiego przejścia na nowsze technologie. Pozwoli to uniknąć problemów w przyszłości, gdy dotychczasowa metoda przestanie być dostępna. ING nie podał dokładnej daty wyłączenia usługi, ale podkreśla, że zmiana jest nieuchronna i warto ją wdrożyć jak najszybciej.

