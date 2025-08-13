Cyfrowa rewolucja zmiażdży polską mikroprzedsiębiorczość? Cała prawda o KSeF

KSeF to centralna platforma teleinformatyczna, system Ministerstwa Finansów, przez który od 2026 r. ma przechodzić każda faktura VAT wystawiana w Polsce. Nie będzie już wysyłania PDF-a mailem czy drukowania faktury w Excelu, tylko jeden dopuszczalny kanał wystawiania faktur. Resort podkreśla także, że KSeF ma zapewnić zwrot VAT nawet w 40 dni (dla podatników spełniających określone warunki), umożliwić przechowywanie faktur w centralnym repozytorium oraz ograniczyć ryzyko ich zniknięcia z obiegu. Krytycy ostrzegają przed możliwymi trudnościami technicznymi i organizacyjnymi dla mikroprzedsiębiorców. Pojawia się pytanie, czy faktyczny wpływ systemu będzie zależał od jakości wdrożenia, dostępności darmowych narzędzi oraz skuteczności wsparcia technicznego — czy może kluczowe będą inne czynniki, np. stopień cyfryzacji samych firm.