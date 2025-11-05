51 metrów pod Odrą. Startuje najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Zapadły decyzje przesądzające o starcie jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w kraju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawców wszystkich trzech odcinków zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu S6. Najbardziej imponującym elementem projektu będzie pięciokilometrowy tunel pod Odrą, który po zakończeniu prac stanie się najdłuższym tunelem drogowym w Polsce.

Nowa przeprawa

Nowa przeprawa połączy Police z Goleniowem, biegnąc pod nurtem Odry oraz terenami przemysłowymi zakładów chemicznych. Skala przedsięwzięcia jest bezprecedensowa w polskim drogownictwie. Tunel wydrąży TBM o średnicy blisko 15 metrów. Dno konstrukcji znajdzie się aż 51 metrów pod powierzchnią ziemi, a jezdnie poprowadzone będą na głębokości do 45 metrów. Zaprojektowano dwie równoległe nawy – osobno dla każdego kierunku – z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym w każdej z nich. Dodatkowo bezpieczeństwo zapewni 19 przejść ewakuacyjnych łączących obie komory.

Różnica względem dotychczasowego rekordzisty, tunelu w Świnoujściu, jest zasadnicza. Tam ruch odbywa się jedną nawą w obu kierunkach, podczas gdy pod Odrą powstaną dwie niezależne komory z pełnym przekrojem drogowym, co przełoży się na większą przepustowość, komfort i poziom bezpieczeństwa.

Cała zachodnia obwodnica Szczecina zostanie zrealizowana w formule „projektuj i buduj”. Wykonawcy najpierw przygotują dokumentację, a następnie wejdą w teren. Dwa pierwsze odcinki – Kołbaskowo–Dołuje oraz Dołuje–Police – mają zostać oddane do ruchu w 2029 roku. Najbardziej wymagająca część, czyli tunel pod Odrą, wymaga dłuższego cyklu realizacji: jego udostępnienie zaplanowano na 2033 rok, po zakończeniu drążenia i pełnym wyposażeniu obiektu.

Ważna zmiana

Inwestycja zmieni układ komunikacyjny całej aglomeracji. Trasa wystartuje na węźle Szczecin Zachód na A6, a zakończy się na węźle Goleniów Północ na połączeniu S3 i S6. Łącznie nowa obwodnica będzie liczyć około 50 kilometrów, z czego tunel pod Odrą to jedna dziesiąta długości. Dzięki temu powstanie brakujący fragment drogowego ringu województwa, co odciąży dziś przeciążone A6, S3 i S6. Efekt będzie szczególnie odczuwalny latem, gdy ruch w kierunku nadmorskich kurortów rośnie skokowo – nowa S6 ma zapewnić płynniejszy przejazd mieszkańcom i turystom. Projekt poprawi również logistykę i transport towarów, co ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu.

Zachodnia obwodnica Szczecina z pięciokilometrowym, głębokim na dziesiątki metrów tunelem pod Odrą to inwestycja, która łączy skalę, nowoczesną technologię i realne korzyści dla kierowców. Po jej ukończeniu sieć dróg ekspresowych wokół Szczecina stanie się spójniejsza, bezpieczniejsza i zdecydowanie bardziej przepustowa.

