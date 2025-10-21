Emeryci, policzyliśmy „trzynastkę”. Tyle wpłynie na konto w 2026 r.

Choć oficjalnej decyzji jeszcze nie ma, na podstawie znanych wskaźników GUS i obowiązujących zasad waloryzacji można dość precyzyjnie oszacować wysokość trzynastej emerytury na 2026 r. Kluczowe jest to, że „trzynastka” jest równa minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji. W 2025 r. minimalne świadczenie (a więc i trzynastka) wynosiło 1 878,91 zł brutto. W przyszłym roku, po przeliczeniu wskaźnikiem waloryzacji, kwota wzrośnie.

Waloryzacja emerytur

Wskaźnik waloryzacji emerytur to suma inflacji za poprzedni rok oraz co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. Inflacja liczona rok do roku dla miesięcy styczeń–wrzesień 2025 r. dawała średnio 4% (miesięczne odczyty: 4,9%; 4,9%; 4,9%; 4,3%; 4,0%; 4,1%; 3,1%; 2,9%; 2,9%) i z miesiąca na miesiąc maleła. Przy utrzymaniu tej tendencji całoroczny wskaźnik inflacji za 2025 r. należy szacować na ok. 4%.

Drugą składową jest realny wzrost płac. Na bazie dostępnych danych szacuje się wzrost wynagrodzeń w 2025 r. na ok. 8% nominalnie, co po uwzględnieniu inflacji przekłada się na ok. 3,9% realnie. Do wskaźnika waloryzacji przyjmuje się co najmniej 20% tej wartości, czyli 0,78 punktu procentowego. Zsumowanie obu elementów daje prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie ok. 4,78%.

Tym samym marcowa waloryzacja 2026 r. powinna podnieść minimalną emeryturę (a więc i trzynastą emeryturę) z 1 878,91 zł do ok. 1 968,72 zł brutto. To wzrost rzędu ok. 90 zł brutto. Ostateczne liczby mogą minimalnie odbiegać od wyliczeń, bo zależą od finalnych danych o inflacji i realnym wzroście płac za cały 2025 r., publikowanych przez Prezesa GUS do końca stycznia 2026 r.

Mechanizmy waloryzacji

Warto przypomnieć, że ustawowe mechanizmy przewidują również możliwość waloryzacji kwotowej, jednak obecnie przyjęto waloryzację procentową – bez podwyższania udziału realnego wzrostu płac ponad ustawowe minimum 20%. Z dotychczasowych danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w 2024 r. 8 181,72 zł, a w II kwartale 2025 r. – 8 748,63 zł. To wpisuje się w obraz nominalnego wzrostu płac, z którego wynika wspomniane 3,9% realnego przyrostu po odjęciu inflacji.

Perspektywa świadczeń dodatkowych na 2026 r. obejmuje także „czternastkę”. Jej wysokość jest równa trzynastej emeryturze, co oznacza, że szacunkowo czternasta emerytura również wyniesie 1 968,72 zł brutto. Podstawa prawna pozostaje niezmienna: zasady waloryzacji i wypłaty emerytur wynikają z ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a konkretne wskaźniki są oparte o oficjalne komunikaty GUS.

Podsumowanie wyliczeń na 2026 r.:

baza: trzynastka = minimalna emerytura, w 2025 r. 1 878,91 zł brutto,

prognoza inflacji 2025: ok. 4%,

20% realnego wzrostu płac (ok. 3,9%): 0,78 p.p.,

łączny wskaźnik waloryzacji: ok. 4,78%,

szacunkowa trzynastka 2026: 1 968,72 zł brutto (również minimalna emerytura po waloryzacji),

(również minimalna emerytura po waloryzacji), szacunkowa czternastka 2026: 1 968,72 zł brutto.

