ZUS policzy więcej? Wybierz ten termin i zyskaj co miesiąc

W 2025 r. nawet 300 tys. Polaków osiągnie wiek emerytalny. Specjaliści podkreślają, że ostateczna wysokość świadczenia zależy nie tylko od stażu i zgromadzonych składek, ale także od terminu złożenia wniosku w ZUS. Z analizy wynika, że szczególnie korzystne są dwa miesiące: lipiec oraz luty. To wtedy przepisy i kalendarz waloryzacji działają najmocniej na korzyść przyszłych emerytów.

Lipiec po czerwcowej waloryzacji kapitału

Co roku w czerwcu ZUS przeprowadza waloryzację kapitału emerytalnego, czyli podnosi wartość zgromadzonych środków o wskaźnik wynikający m.in. z sytuacji gospodarczej i inflacji. W 2025 r. waloryzacja wyniosła 14,41 proc.. Złożenie wniosku w lipcu sprawia więc, że świadczenie jest liczone już od powiększonego kapitału, co automatycznie przekłada się na wyższą wypłatę.

Przykład różnicy pokazuje skalę efektu. 60-latka z kapitałem 500 tys. zł przed waloryzacją otrzymałaby 1893 zł miesięcznie. Po czerwcowym podwyższeniu salda do 572 tys. zł jej emerytura wzrosłaby do 2166 zł, czyli o 273 zł co miesiąc. Z kolei 70-latek z 600 tys. zł przed waloryzacją dostawałby 3389 zł, a po podniesieniu kapitału do 686 tys. zł – 3878 zł, czyli blisko +500 zł miesięcznie. To realny, stały wzrost na lata.

Luty – szybka podwyżka z marcową waloryzacją emerytur

Drugim optymalnym terminem jest luty. Osoby, które rozpoczną pobieranie świadczenia w tym miesiącu, już w marcu obejmie coroczna waloryzacja emerytur. Dzięki temu podwyżka pojawia się praktycznie na starcie, bez długiego oczekiwania. To rozwiązanie szczególnie istotne, gdy ktoś nabywa prawo do emerytury po lipcu i nie skorzysta już z efektu czerwcowej waloryzacji kapitału.

Planowanie ma znaczenie

Wybór miesiąca nie jest formalnością bez konsekwencji. W 2025 r. właściwe zaplanowanie terminu może podnieść comiesięczne wpływy nawet o kilkaset złotych. Przyszli emeryci powinni śledzić wskaźniki waloryzacji oraz harmonogram działań ZUS. Warto też skonsultować swój przypadek z doradcą emerytalnym lub pracownikiem Zakładu, aby dopasować moment złożenia wniosku do indywidualnej sytuacji.

Podsumowanie: dwa „złote” okienka w roku

Lipiec – świadczenie liczone po czerwcowej waloryzacji kapitału (14,41 proc. w 2025 r.) , co zwiększa wyjściową kwotę.

– świadczenie liczone po , co zwiększa wyjściową kwotę. Luty – start wypłaty tuż przed marcową waloryzacją emerytur, czyli szybka podwyżka już w drugim miesiącu.

Dla tysięcy osób osiągających wiek emerytalny w 2025 r. decyzja o terminie może przełożyć się na odczuwalnie wyższe dochody. Odpowiedni miesiąc złożenia wniosku to prosty sposób, by na stałe wzmocnić domowy budżet.

