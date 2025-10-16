Wyższy wiek emerytalny dla bezdzietnych kobiet. Co z tym zrobi Nawrocki?

Anonimowy autor petycji proponuje stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, rozpoczynając reformę od podniesienia wieku emerytalnego kobiet bezdzietnych do 65. roku życia.

„Obecnie kobiety w Polsce przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni, mimo że statystycznie żyją średnio o 7,5 roku dłużej. W przypadku kobiet bezdzietnych brak jest przesłanek społecznych czy biologicznych, które uzasadniałyby wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Ponadto zróżnicowany wiek emerytalny dla poszczególnych płci jest charakterystyczny dla państw poradzieckich (Rosja, Mołdawia, Białoruś)” – uzasadnia autor petycji.

Kobiety ofiarami obniżenia wieku emerytalnego

Za podniesienie wieku emerytalnego słono zapłacił w 2012 roku Donald Tusk. Reforma zakładała stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zrównanie do 67. roku życia. Docelowo mężczyźni mieli pracować do 67. roku życia od 2020 roku, kobiety — dopiero od 2040 roku.

W 2016 roku rząd PiS cofnął nowe zasady i obniżył wiek emerytalny nie licząc się z argumentami ekonomicznymi, demograficznymi, dłuższym życiem, spadkiem dzietności i problemami na rynku pracy. Skutki przywrócenia niższego wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn są katastrofalne. Zwłaszcza dla kobiet.

Pod koniec 2023 roku przeciętne świadczenie emerytalne mężczyzn wynosiło 4251,56 zł, a kobiet zaledwie 2920,98 zł. W 2024 roku mężczyźni dostawali przeciętnie 4818,02zł, a kobiety – zaledwie 3321,12 zł.

Z rządowego raportu oceniającego skutki decyzji rządu PiS wynika, że kobiety otrzymywały o 1159,66 zł mniej w 2022 roku, o 1330,58 zł mniej w 2023 roku i o 1496,90 zł mniej w 2024 roku. Powód jest prosty – kobiety, przechodząc na emeryturę o 5 lat szybciej, zbierają mniejszy kapitał niż mężczyźni, a żyją dłużej, dlatego ich świadczenia są niskie i z każdym rokiem coraz niższe.

Karol Nawrocki ma jasne zdanie w sprawie zmian w systemie emerytalnym

Zdaniem anonimowego autora petycji do Karola Nawrockiego zrównanie wieku emerytalnego byłoby odpowiedzią na problemy demograficzne.

"Zrównanie wieku emerytalnego w tej grupie byłoby pierwszym krokiem w kierunku sprawiedliwego i racjonalnego systemu emerytalnego, dostosowanego do współczesnych realiów demograficznych i gospodarczych. Polska stoi w obliczu poważnych wyzwań: gwałtownego starzenia się społeczeństwa, spadku liczby narodzeń oraz liczby osób w wieku produkcyjnym jak również rosnącego obciążenia systemu emerytalnego." – napisał w uzasadnieniu.

Karol Nawrocki w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie zapowiadał, że nie będzie jego zgody na zmiany w wieku emerytalnym.

