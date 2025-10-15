Sposób na emeryturę większą o połowę. Przepaść między płciami

W 2016 roku, pod rządami PiS, Sejm przegłosował przyjęcie prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego nie licząc się z argumentami ekonomicznymi, demograficznymi, dłuższym życiem, spadkiem dzietności i problemami na rynku pracy.

Z najnowszego raportu oceniającego skutki wprowadzonych 9 lat temu zmian wynika, że sytuacja emerytalna kobiet dramatycznie pogarsza się z każdym rokiem.

Emerytury kobiet są niskie i z każdym rokiem coraz niższe

Na koniec 2022 roku przeciętna emerytura wyniosła 2927,01zł. Dla mężczyzn było to 3628,09 zł, ale dla kobiet – tylko 2468,43 zł. Pod koniec 2023 roku przeciętne świadczenie emerytalne mężczyzn wynosiło już 4251,56 zł, a kobiet zaledwie 2920,98 zł.

W 2024 roku przeciętne świadczenie emerytalne średnia emerytura wyniosła 3919,53 zł. Mężczyźni dostawali przeciętnie 4818,02zł, a kobiety – zaledwie 3321,12zł.

Z rządowego dokumentu wynika, że kobiety otrzymywały o 1159,66 zł mniej w 2022 roku, o 1330,58zł mniej w 2023 roku i o 1496,90zł mniej w 2024 roku. Powód jest prosty – kobiety, przechodząc na emeryturę o 5 lat szybciej, zbierają mniejszy kapitał niż mężczyźni, a żyją dłużej, dlatego ich świadczenia są niskie i z każdym rokiem coraz niższe.

Dłuższa praca i ponowne przeliczenie emerytury

Na wyższe świadczenie emerytalne można liczyć tylko wydłużając wiek emerytalny. Rząd jednak nie chce ustawowo zmuszać Polaków do dłuższej pracy. Rządowy dokument zawiera dokładne wyliczenia ZUS, ile można zyskać, odraczając moment przejścia na emeryturę:

o 1 rok – kobieta może liczyć na emeryturę wyższą o 8,8 proc. mężczyzna – o 8,9 proc.,

o 2 lata – kobieta może liczyć na świadczenie wyższe o 19,1 proc., mężczyzna o 19,5 proc.,

o 3 lata – kobieta może liczyć na emeryturę wyższą o 29,8 proc., mężczyzna – o 30,4 proc.

o 4 lata – kobieta może liczyć na emeryturę wyższą o 41 proc., mężczyzna o 42 proc.,

o 5 lat – kobieta może liczyć na emeryturę wyższą o 52,8 proc., mężczyzna – 54,3 proc.

Dobra wiadomość jest taka, że w obecnym systemie emerytalnym można jedocześnie pobierać emerytur i pracować. odprowadzane składki mają wpływ na podwyższenie świadczenia. "Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych" – wyjaśnia rządowy dokument.

