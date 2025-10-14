Rząd przygląda się reformie emerytalnej. Będziemy pracować dłużej?

Niedługo po powrocie do władzy w 2015 roku, Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło reformę emerytalną przewidującą przywrócenie dawnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Tym samym odwrócono zmiany wprowadzone przez gabinet Donalda Tuska w 2013 roku zakładające stopniowe podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Od czasu wprowadzenia reformy rządu PiS, co trzy lata przeprowadzany jest przegląd emerytalny, mający na celu ocenę funkcjonowania zmian. Najnowszy raport w tej sprawie jest już gotowy.

— Dokument ma charakter sprawozdawczy i zawiera podsumowanie skutków obowiązywania przepisów ustawy w latach 2022–2024. Zgodnie z ustawą, dokument koncentruje się przede wszystkim na analizie działania systemu emerytalnego, nie zawiera jednak szczegółowych rekomendacji legislacyjnych. Jest to narzędzie oceny funkcjonowania zmian wprowadzonych ustawą z 2016 r. — poinformowało „Fakt" Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd podniesie wiek emerytalny?

Raport nie został jeszcze oficjalnie ujawniony, ale dziennik dotarł do najważniejszych wniosków płynących z dokumentu. Okazuje się, że w analizowanym okresie na emeryturę przeszło niemal milion Polaków. Coraz więcej osób odracza moment pobierania świadczenia. Jeszcze w 2023 roku na emeryturę przechodziło blisko 220 tys. uprawnionych, a w zeszłym roku było to 200 tys. seniorów.

Gazeta zwraca uwagę na znaczącą dysproporcję między świadczeniami kobiet, a mężczyzn. Pod koniec 2022 roku przeciętna wysokość emerytury panów wynosiła 3628,09 zł brutto, podczas gdy pań – 2468,43 zł. Rok później było to odpowiednio 4251,56 i 2920,98 zł brutto.

Dłuższa praca bardziej się opłaca, ale wszystko wskazuje na to, że rząd zamierza poprzestać na zachętach i kolejnej reformy zakładającej podwyżkę wieku emerytalnego nie będzie.

– Obecnie stosowane zachęty do kontynuacji aktywności zawodowej osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, przynoszą efekty wyrażone we wzroście wskaźników obrazujących zatrudnienie w tej grupie i należy tę tendencję wzrostową, kontynuować – stwierdzono w dokumencie.

