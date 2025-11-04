ZUS dzieli 800 plus na pół. Ten zapis decyduje o niższej wypłacie

Program „Rodzina 800 plus” działa w systemie okresów świadczeniowych. Obecny zaczął się 1 czerwca 2025 r. i potrwa do 31 maja 2026 r. Co do zasady na każde dziecko do 18. roku życia przysługuje 800 zł miesięcznie – bez względu na dochód. W praktyce jednak część rodziców otrzymuje tylko połowę tej kwoty. Powodem jest orzeczona opieka naprzemienna: gdy dziecko wychowują oboje rodzice w równych częściach, świadczenie dzieli się na pół i ZUS wypłaca po 400 zł każdemu z nich. Aby pieniądze trafiły do obojga, każdy rodzic musi samodzielnie złożyć wniosek.

Komu przysługuje 800+?

Świadczenie 800 plus przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu (który wystąpił do sądu o przysposobienie), opiekunowi prawnemu oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej. Warunkiem jest wspólne zamieszkanie z dzieckiem i jego utrzymywanie. Ustawa nie uzależnia wypłat od sytuacji materialnej rodziny, ale precyzuje przypadki, w których prawo do 800 plus nie przysługuje.

ZUS odmówi wypłaty m.in. gdy dziecko zawarło związek małżeński albo zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, areszt śledczy, szkoła wojskowa lub inna podobna instytucja). Świadczenia nie będzie także wtedy, gdy pełnoletnie dziecko pobiera już 800 plus na własne potomstwo, a także gdy rodzina korzysta z analogicznego wsparcia z zagranicy – z wyłączeniem krajów UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii.

Jak złożyć wniosek?

Aby zachować ciągłość wypłat od początku okresu (czyli od czerwca), wniosek trzeba złożyć do końca kwietnia poprzedzającego start nowego okresu świadczeniowego. Spóźnienie nie przekreśla prawa do pieniędzy, ale skutkuje innym terminem przelewu i – w zależności od daty złożenia – zakresem wyrównań. Wnioski złożone do 31 maja skutkują wypłatą do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. Złożone do 30 czerwca – wypłatą do 31 sierpnia, również z wyrównaniem za czerwiec. Jeżeli dokumenty trafią do ZUS do 31 lipca, pieniądze zostaną przelane do 30 września, ale wyrównanie obejmie wyłącznie lipiec. Wersja złożona do 31 sierpnia oznacza wypłatę do 31 października z wyrównaniem jedynie od sierpnia. W każdym z tych wariantów, przy opiece naprzemiennej, każdy z rodziców otrzymuje swoją część świadczenia – 400 zł – pod warunkiem złożenia odrębnego wniosku.

Podstawą funkcjonowania programu jest ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. stawka wynosi 800 zł, lecz w rodzinach z opieką naprzemienną ZUS dzieli ją proporcjonalnie, co wyjaśnia niższe – 400-złotowe – przelewy u części rodziców. Kluczowe jest więc poprawne i terminowe złożenie wniosku oraz zgodność danych z orzeczeniem o sposobie sprawowania opieki.

Czytaj też:

ZUS przeliczy emerytury jeszcze raz. Te roczniki zyskają najwięcejCzytaj też:

Od stycznia więcej w portfelu. Tak wzrośnie płaca minimalna