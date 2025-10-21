Nowy sklep polskiej sieci dyskontów. Docierają już do miliona klientów

Sieć Vollmart uruchomiła dwunasty sklep w Polsce – tym razem w Przemyślu przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza 9. Wcześniej, we wrześniu, otwarto placówkę w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 151. Obecnie sieć liczy 12 sklepów, oferując klientom artykuły spożywcze, przemysłowe, chłodnicze i mroźnicze oraz chemię gospodarczą.

Vollmart to 100 proc. polski sklep, który chce odważniej zaznaczyć swoją obecność na rynku sklepów spożywczo-przemysłowych – wskazują przedstawiciele sieci.

Vollmart staje do walki o klienta

Apetyt sieci Vollmart rośnie wraz z kolejnymi otwarciami.

– Wszyscy wierzymy, że jest to możliwe, mimo tak mocnej konkurencji. To nie ostatnie nasze słowo w tym roku – zapowiada sieć

Jak podkreślają jej przedstawiciele, wraz z otwarciem dwunastej placówki w zasięgu jej sklepów mieszka już ponad milion osób.

– Coraz więcej Polaków (i nie tylko!) ma szansę na realną alternatywę w wyborze sklepu spożywczego, powrót do korzeni handlu detalicznego, doświadczenie prawdziwej obsługi klienta, a przede wszystkim dostęp do zawsze najniższej ceny – dodają przedstawiciele Vollmart.

Kto kupuje w sieci Vollmart?

– Mamy też coraz większą grupę klientów firmowych, którzy doceniają naszą obsługę klienta oraz błyskawiczną możliwość tańszych zakupów. Porównanie cen w Vollmart oraz cen w hurtowniach (gdzie do tej pory się zaopatrywali) wypada prawie zawsze na naszą korzyść! – podkreślają przedstawiciele sieci, cytowani przez „Wiadomości Handlowe”.

Wskazują, że sieć stawia na prostotę zakupów: klienci mogą kupić towar w dowolnej ilości, bez zbędnych formalności, a asortyment obejmuje około 1200 artykułów dostarczanych głównie przez lokalnych producentów.

Czytaj też:

Pepco zamknie sklepy w Polsce? Poznaliśmy plany sieci

Vollmart – polski hard dyskont z ambicjami

Vollmart to format hard dyskontu rozwijany przez Brand Distribution Group – polskiego dystrybutora FMCG działającego na kilku rynkach europejskich. Pierwszy sklep Vollmart uruchomiono w Siedlcach w lutym 2021 roku, a przedstawiciele sieci już wtedy zdradzali swoje ambitne cele.

– Kolejne sklepy powstaną w miastach liczących minimum 50 000 mieszkańców – zapowiadał cztery lata temu Wiktor Sawosz, założyciel sieci.

Vollmart planuje dalszą ekspansję i chce stać się rozpoznawalną marką o ogólnopolskim zasięgu, odpowiadającą na potrzeby klientów oczekujących jakościowych zakupów i transparentnego modelu biznesowego.

Czytaj też:

Ukraińcy też chcą przejąć sklepy Carrefour w Polsce. Przyczółek zdobytyCzytaj też:

Lidl wycofuje wino rosyjskiego oligarchy ze swoich sklepów. „Produkty nie są dostępne”