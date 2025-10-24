Nie żyje Maciej Adamkiewicz. Miliarder był współwłaścicielem firmy Adamed

Maciej Adamkiewicz, miliarder i były współwłaściciel firmy Adamed Pharma, zmarł w czwartek, 23 października w wieku 59 lat. O śmierci biznesmena poinformowała spółka, podkreślając jego ogromny wkład w rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego.

– Jego odejście jest ogromną stratą dla całej społeczności Adamed, polskiej medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego — przekazano w komunikacie.

Maciej Adamkiewicz – kariera i wkład w rozwój Adamed

Maciej Adamkiewicz przez wiele lat pełnił funkcję prezesa zarządu Adamed oraz zasiadał w radzie nadzorczej spółki. Kierowanie firmą przejął w 2000 roku, po śmierci swojego ojca, Mariana Adamkiewicza, założyciela Adamed. Pod jego przewodnictwem spółka ugruntowała pozycję jednego z liderów polskiego rynku farmaceutycznego, rozwijając działalność badawczo-rozwojową i wprowadzając innowacyjne leki.

Razem z żoną, Małgorzatą Adamkiewicz — również lekarką i współzarządzającą firmą — regularnie pojawiali się na listach najbogatszych Polaków magazynu „Forbes”. W 2025 r. zajęli 24. miejsce z majątkiem szacowanym na 2,86 mld zł. W 2020 r. oboje odeszli z zarządu, aby skoncentrować się na strategicznym kierunku rozwoju spółki i włączeniu dzieci w proces zarządzania firmą.

Maciej Adamkiewicz – aktywność naukowa

Maciej Adamkiewicz ukończył medycynę na Akademii Medycznej w Warszawie, specjalizując się w chirurgii. Pracował m.in. w Szpitalu Bielańskim. Przez całe życie angażował się w działalność naukową. Był członkiem m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno— i Andropauzy. Za swoje zasługi otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi w 2013 r. oraz Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości w 2019 r.

– Wspaniały Człowiek o Wielkim Sercu otwarty na potrzeby drugiego człowieka, oddany swojej Rodzinie, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością. Pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo — nie tylko w postaci dokonań zawodowych, lecz także w sercach i umysłach tych, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować — podkreśla w komunikacie spółka Adamed.

