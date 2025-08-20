Polacy ocenili przedsiębiorców korzystających z KPO. Druzgocący sondaż

Solarium w pizzerii, punkt z kebabem prowadzący zajęcia sportowe dla dzieci, dofinansowanie do saun, basenów, luksusowych mebli, katamaranów i jachtów – to największe absurdy z mapy dotacji dla branży hotelarsko-gastronomicznej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Gdy dwa tygodnie temu mapa ujrzała światło dzienne, wybuchła afera. Minister Katarzyńska Pełczyńska-Nałęcz odwołała ze stanowiska szefową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która program pilotowała. Z kolei Donald Tusk myślał, żeby zdymisjonować samą minister, ale ta na razie się broni. Mówi o kontrolach. Ma też przygotować plan posprzątania całego bałaganu.