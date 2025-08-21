Fiskus zagląda na konta. Polacy pod lupą skarbówki

Od lipca 2022 roku, na mocy zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie, urzędy skarbowe uzyskały rozszerzone kompetencje w zakresie kontroli rachunków bankowych. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) może obecnie analizować saldo kont, historię transakcji, a także umowy kredytowe, nawet gdy dana osoba nie jest bezpośrednio podejrzana o przestępstwo.

Uchylenie tajemnicy bankowej

Z informacji przekazanych portalowi money.pl wynika, że od momentu wejścia w życie nowych przepisów do końca 2024 roku złożono ponad 4,8 tys. wniosków o uchylenie tajemnicy bankowej. Oznacza to, że organy skarbowe coraz chętniej korzystają z nowych narzędzi weryfikacji.

Jak podkreślono w odpowiedzi na zapytanie, urzędy skarbowe kierowały żądania dostępu do danych bankowych w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi lub czynnościami wyjaśniającymi dotyczącymi przestępstw, wykroczeń oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych — zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

W toku kontroli skarbówka analizuje m.in. liczbę i rodzaj rachunków bankowych, obroty i saldo kont, historię przelewów wraz z informacjami o nadawcach i odbiorcach, zawarte umowy kredytowe oraz depozytowe, a także ewentualny dostęp do skrytek sejfowych.

Podejrzane transakcje

Oprócz tego, same banki zobowiązane są do informowania organów skarbowych o podejrzanych transakcjach. Do takich należą np. przelewy na wysokie kwoty, częste wpłaty niewielkich sum w krótkim czasie, przelewy od wielu nadawców o zbliżonych wartościach czy nietypowe tytuły przelewów. Tego typu działania mogą wskazywać na próbę obejścia systemu lub ukrycia rzeczywistego źródła pochodzenia środków.

Zbierane przez KAS dane mają służyć weryfikacji uczciwości podatników i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom finansowym, nawet jeśli nie ma jeszcze formalnych zarzutów wobec kontrolowanej osoby.

