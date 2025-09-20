Rossmann szuka młodych do pracy. Zachęca szczególnie jednym

Wielu młodych ludzi w Polsce, jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności szuka możliwości dorobienia do kieszonkowego. Z myślą o takich osobach Rossmann uruchomił program “Moje kieszonkowe”, w ramach którego zachęca nastolatki do podjęcia pracy w drogerii. Oferta kierowana jest do osób w wieku 16-18 lat.

– Rossmann stworzył program, jakiego jeszcze nie było – „Moje kieszonkowe”. Każdy kto ma 16-18 lat i chce sobie dorobić może spróbować sił na pokładzie naszych drogerii. Pierwsze kroki na rynku pracy z łatwością można łączyć z nauką i innymi obowiązkami” – czytamy w komunikacie sieci.

Rossmann szuka młodych pracowników. Kusi nie tylko pieniędzmi

Zainteresowani w pierwszej kolejności muszą złożyć aplikację drogą online, wypełniając krótki formularz i wybierając najbardziej dogodną lokalizację. – Rekrutacja to tylko kilka kroków, które ekipa Rossmanna pomoże ci przejść bezboleśnie na każdym etapie. Aplikacja do programu rozpoczyna się online od wyboru interesującej was lokalizacji drogerii i wypełnienia krótkiego formularza. Po zaproszeniu na rozmowę firma poznaje ciebie, a ty masz okazję zadać każde nurtujące cię pytanie dotyczące programu – wyjaśnia Rossmann.

Sieć kusi młodych nie tylko możliwością dorobienia do kieszonkowego, ale też elastycznymi godzinami pracy. – W momencie rozpoczęcia pracy to ty ustalasz godziny, korzystając z elastycznego grafiku udostępnianego co miesiąc w aplikacji. Nie musisz się zatem martwić, czy pogodzisz pracę ze szkołą i dodatkowymi zajęciami. W drogerii czekają ciekawe zadania i doświadczony, wspierający cię zespół. Do tego pakiet szkoleń, które rozpoczynają się już pierwszego dnia – informuje Rossmann.

Zachętą może być również możliwość pracy z kolegą bądź koleżanką ze szkoły. – Na jednej zmianie mogą pracować dwie osoby, więc śmiało możesz planować pracę tak, by być na niej ze swoją znajomą/znajomym – podkreśla sieć.

Doświadczenie nie jest wymagane. Konieczna jest natomiast zgoda na podjęcie pracy rodzica bądź opiekuna prawnego. Rossmann oferuje zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie.

Rossmann nie do pobicia. Tam kupują Polacy

