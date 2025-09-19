7-godzinny dzień pracy dla matek? Mamy komentarz resortu rodziny

W lipcu do Sejmu trafiła petycja obywatelska w sprawie zwiększenia przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia. Zaproponowano m.in. wprowadzenie 7-godzinnego dnia pracy.

Autorzy petycji wskazują, że proponowane zmiany mają na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Chodzi również o zwiększenie praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci.

– Dzietność w Polsce spadła do rekordowego poziomu. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku wskaźnik dzietności wyniósł zaledwie 1,099, co oznacza, że przeciętna kobieta w wieku rozrodczym (15-49 lat) urodziła średnio nieco ponad jedno dziecko. To najniższy wynik w historii III RP i jeden z najgorszych w Unii Europejskiej. Tymczasem dla zapewnienia zastępowalności pokoleń niezbędny jest wskaźnik na poziomie 2,1 (bez migracji) – podkreślono w petycji.

Zdaniem autorów petycji powyższe dane to efekt m.in. obaw kobiet dotyczących życia zawodowego. Z przeprowadzonego przed tygodniem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że za 7-godzinnym dniem pracy dla matek dzieci do 13. roku życia opowiada się połowa Polaków (50,7 proc.). Przeciwnego zdania jest 26 proc. respondentów, a co prawie co czwarty (23,2 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Resort rodziny o skróceniu godzin pracy dla matek

Jak do propozycji podchodzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? – Ministerstwo prowadzi stały dialog ze stroną społeczną i analizuje wszystkie zgłaszane problemy pracowników–rodziców. Naszym celem jest nie tylko wsparcie rodzin w kryzysowych momentach, ale także tworzenie jak najlepszych warunków do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci i łączenia rodzicielstwa z aktywnością zawodową – podkreśla w komentarzu dla „Wprost" biuro prasowe resortu.

Ministerstwo nie odnosi się do samej propozycji 7-godzinnego dnia pracy dla matek. Zwraca jednak uwagę, że uruchomiony niedawno pilotaż skróconego czasu pracy w Polsce jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, takie jak automatyzacja, niż demograficzny czy potrzeba większej elastyczności dla osób starszych, czy właśnie kobiet wracających do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Pracodawcy zakwalifikowani do pilotażu będą mogli stosować różne modele skracania czasu pracy, w tym m.in. skrócenie czasu pracy w poszczególne dni.

Przypomnijmy, że nabór do pilotażu skróconego czasu pracy w Polsce zakończył się na początku tego tygodnia. Złożonych zostało 1994 wniosków. Teraz przyjrzy się im Komisja do spraw oceny projektów pilotażowych, a lista zakwalifikowanych projektów zostanie ogłoszona do 15 października br.

W komentarzu dla „Wprost" biuro prasowe resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliło również, że trwają prace analityczne nad nową strategią polityki demograficznej, której celem jest łagodzenie negatywnych trendów demograficznych w perspektywie średniookresowej, do 2035 roku.

