Tyle firm chce skrócić czas pracy. „Ogromne zainteresowanie"

14 sierpnia ruszył nabór wniosków do pilotażu skrócenia czasu pracy w Polsce przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia. Dokumenty można było składać do 15 września.

Pilotaż skrócenia czasu pracy. Chętnych niemal 2000 firm

Podczas konferencji prasowej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że wpłynęło 1994 wniosków od firm zainteresowanych wdrożeniem pilotażu.

W porannym wywiadzie dla TOK FM szefowa resortu pracy przyznała, że zainteresowanie pilotażem jest dla niej ogromnym zaskoczeniem.

– Zdecydowanie Polacy chcą pracować krócej i powinni pracować krócej, jesteśmy narodem przepracowanym, pracujemy bardzo ciężko, wiele osób mierzy się z wypaleniem zawodowym, a to wpływa także na wydajność w pracy – mówiła Dziemianowicz-Bąk w „Poranku TOK FM".

Ministra wskazywała, że skrócenie czasu pracy budzi zainteresowanie – co zrozumiałe – nie tylko pracowników, którzy chcieliby mieć więcej czasu na odpoczynek czy dla rodziny, ale też pracodawców, którzy dostrzegają szansę na "na poprawę efektywności i wydajności pracy".

– To ogromne zainteresowanie pokazuje, że jesteśmy o krok od tego, aby tę zmianę cywilizacyjną wykonać – powiedziała szefowa resortu pracy dodając, że pilotaż ma w tym pomóc.

Dziemianowicz-Bąk zdradziła również, że najwięcej wniosków wpłynęło od mikro i małych przedsiębiorstw. Najwięcej pracodawców reprezentuje szeroko rozumiane usługi.

Nie tylko 4-dniowy tydzień pracy

Pilotaż przewiduje testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. Ministra podkreśliła, że rząd nie zamierza w tym względzie niczego narzucać.

– Zachęcamy firmy do testowania różnych rozwiązań. Może to być skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień, a może być skrócenie godzinowe. To będzie zależało od tego, jak pracodawca umówi się z pracownikiem – wyjaśniała Dziemianowicz-Bąk.

Do 15 października br. nastąpi rozstrzygnięcie naboru oraz publikacja listy pracodawców, którzy zakwalifikowali się do pilotażu. Po opublikowaniu listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji nastąpi etap podpisywania umów.

Pilotaż został podzielony na trzy etapy. Pierwszy, przygotowawczy, potrwa do 31 grudnia tego roku. Drugi, obejmujący realne testy w zakładach pracy, rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku i zakończy 31 grudnia tego samego roku. Trzeci etap to podsumowanie projektu, który zakończy się najpóźniej 15 maja 2027 roku. Do tego czasu pracodawcy biorący udział w pilotażu będą musieli przekazać ministerstwu sprawozdania oraz kwartalne ankiety od pracowników i firm.

