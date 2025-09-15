Pilotaż skróconego czasu pracy. Ostatni moment na złożenie wniosku

14 sierpnia ruszył nabór wniosków do pilotażu skrócenia czasu pracy w Polsce przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia. Przewiduje on testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. Może to być zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu, zmniejszenie liczby godzin pracy w poszczególne dni, zmniejszenie liczby godzin pracy poprzez dodatkowe dni wolne w miesiącu lub udzielanie dodatkowych dni wolnych w formie urlopu wypoczynkowego.

Nabór wniosków trwa do 15 września, czyli do dziś. To oznacza, że firmy zainteresowane udziałem w pilotażu mają już bardzo mało czasu na zgłoszenia. – Tik tak, tik tak… Czas ucieka! Jeszcze tylko do poniedziałku można zgłaszać wnioski do udziału w naszym programie pilotażowym skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Mamy ich już 700, a prawie 1900 jest w trakcie wypełniania – informowała w piątek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wnioski można składać za pośrednictwem serwisu internetowego Witkac.pl poprzez elektroniczny formularz.

Pilotaż skróconego czasu pracy. Warunki uczestnictwa

Kluczowe warunki uczestnictwa to:

Prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Zatrudnianie co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Objęcie projektem minimum 50 proc. pracowników.

Utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego, określonego we wniosku.

Utrzymanie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego, przez cały okres jego trwania.

Brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem.

Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt pilotażowy to 1 mln zł. Co ważne, koszt projektu w przeliczeniu na jednego pracownika objętego pilotażem nie może przekroczyć 20 tys. zł.

Do 15 października br. nastąpi rozstrzygnięcie naboru oraz publikacja listy pracodawców, którzy zakwalifikowali się do pilotażu. Po opublikowaniu listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji nastąpi etap podpisywania umów.

Pilotaż został podzielony na trzy etapy. Pierwszy, przygotowawczy, potrwa do 31 grudnia tego roku. Drugi, obejmujący realne testy w zakładach pracy, rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku i zakończy 31 grudnia tego samego roku. Trzeci etap to podsumowanie projektu, który zakończy się najpóźniej 15 maja 2027 roku. Do tego czasu pracodawcy biorący udział w pilotażu będą musieli przekazać ministerstwu sprawozdania oraz kwartalne ankiety od pracowników i firm.

