Skrócenia czasu pracy jednak nie będzie. Sztandarowy projekt rządu upadł

W Polsce trwa nabór do pilotażu skrócenia czasu pracy. Przewiduje on testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. Może to być zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu, zmniejszenie liczby godzin pracy w poszczególne dni, zmniejszenie liczby godzin pracy poprzez dodatkowe dni wolne w miesiącu lub udzielanie dodatkowych dni wolnych w formie urlopu wypoczynkowego. Firmy zainteresowane udziałem w pilotażu mają już niewiele czasu na zgłoszenie. Termin mija bowiem 15 września, czyli w najbliższy poniedziałek.

Skrócenia czasu pracy w Hiszpanii nie będzie

Tymczasem wiadomo już, że skrócenia czasu pracy nie będzie w Hiszpanii. Lewicowy rząd Pedro Sancheza forsował skrócenie obowiązującego od 1983 roku 40-godzinnego tygodnia pracy do 37,5 godzin. W przeprowadzonym w środę wieczorem głosowaniu parlament odrzucił ustawę w tej sprawie. Przeciwko proponowanym zmianom zagłosowało 178 posłów m.in. Partii Ludowej (PP) oraz radykalnie prawicowej partii Vox. Na "tak było" 170 deputowanych.

Jak zauważa RMF FM, jeden ze sztandarowych pomysłów ekipy Sancheza nie zyskał również akceptacji katalońskiej partii Razem dla Katalonii (Junts), według której planowane zmiany mogą okazać się niekorzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Hiszpańskie media zwracają uwagę, że wynik głosowania ws. skrócenia tygodnia pracy pokazuje słabość rządu Sancheza, który zmuszony jest stale zabiegać o poparcie mniejszych partii baskijskich i katalońskich separatystów. Bez tych środowisk urzędujący od 2018 roku Sanchez nie zdołałby po ostatnich wyborach parlamentarnych w 2023 roku ponownie utworzyć rządu.

Wicepremier i minister pracy Yolanda Diaz, która stoi na czele koalicyjnego bloku Sumar zapowiedziała ponowne poddanie projektu pod głosowanie.

