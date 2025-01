Niemiecka sieć z rekordowym wynikiem na polskim rynku. Nigdy nie było tak dobrze

Ten wynik stanowi wzrost o 2 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego (15,9 mld zł). Jest to pierwsza taka sytuacja w 32-letniej historii działalności firmy na polskim rynku. Dzięki temu Rossmann umocnił swoją pozycję jako lider branży drogerii w Polsce, a liczba klientów odwiedzających stacjonarne sklepy osiągnęła 1,12 mln dziennie.

164 nowe drogerie w 2024 roku

W 2024 r. Rossmann wykonał ogromny krok w rozwoju swojej sieci. Otwarto rekordowe 164 nowe placówki w różnych częściach Polski. Ponadto sieć przeprowadziła niemal 150 remontów oraz rozbudów istniejących drogerii. Nowe sklepy pojawiły się zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Przykładem mogą być inwestycje w Mysiadle (woj. mazowieckie), Wojtówce (woj. dolnośląskie) czy Potworowie (woj. łódzkie). W Łodzi, gdzie w grudniu otwarto 50. drogerię w Nowej Sukcesji, firma również umocniła swoją obecność. Dzięki tym działaniom Rossmann obecnie posiada w Polsce 1925 placówek.

Do Rossmanna pieszo i rowerem

Rossmann nie zamierza poprzestawać na osiągniętych sukcesach. Sieć ma ambitny plan, by każdemu Polakowi zapewnić łatwy dostęp do swojej drogerii. Firma chce, aby Rossmann był obecny nie tylko w galeriach handlowych i parkach, ale także na osiedlach, w mniejszych miejscowościach oraz w miejscach, do których łatwo dotrzeć pieszo, rowerem czy samochodem. Dzięki takiej strategii Rossmann planuje jeszcze większy rozwój w Polsce.

Rossmann w Polsce. Historia

Pierwszy sklep tej niemieckiej sieci otwarto w Polsce dokładnie 23 maja 1993 r. Premierową drogerią stała się ta przy ul. Piotrkowskiej, w samym sercu miasta. Polska siedziba (otwarta w lutym 2012 r.) i magazyn główny również znajdują się w Łodzi. W lutym 2012 r. otwarto też centrum dystrybucyjne w Grudziądzu, natomiast w październiku 2014 r. centrum dystrybucyjne w Pyskowicach.

