Nie uwierzysz, ile Polacy wydają na zakupy spożywcze. Te dane otwierają oczy

Najnowszy raport FRoSTY „Jak gotują Polacy? Smaki, decyzje, zwyczaje” ujawnia, jak często robimy zakupy, ile na nie przeznaczamy i w jaki sposób planujemy codzienne posiłki.

Zakupy spożywcze pod lupą. Ile wydają Polacy?

Aż 50 proc. gospodarstw domowych w Polsce przeznacza na jedzenie od 500 do 1500 zł miesięcznie. Najczęściej są to kwoty rzędu 501–1000 zł (20 proc.) oraz 1001–1500 zł (18 proc.). Co trzecia osoba deklaruje wyższe wydatki – od 1501 do 3000 zł, natomiast 8 proc. badanych przekracza próg 3000 zł miesięcznie. Wysokość wydatków zależy głównie od dochodów i liczby domowników. Co ciekawe, 10 proc. respondentów nie potrafi określić swoich miesięcznych wydatków na żywność, co może świadczyć o braku kontroli nad finansami.

Czytaj też:

Kursy walut 7 maja 2025. Po ile dolar, euro, frank, funt?

Planowanie posiłków. Sposób na oszczędność i kontrolę

Aż 68 proc. Polaków planuje posiłki, co pozytywnie wpływa na zarządzanie budżetem i lepszą organizację kuchni. Najwięcej osób (29 proc.) ustala menu na dany dzień, 24 proc. planuje na kilka dni, a 17 proc. – na cały tydzień. Najczęściej planują kobiety (74 proc.) oraz rodziny z dziećmi (75 proc.), co przekłada się również na bardziej przemyślane zakupy.

Jak często robimy zakupy spożywcze?

Najpopularniejszy model to zakupy 2–3 razy w tygodniu – wybiera go 44 proc. ankietowanych. Codziennie lub prawie codziennie do sklepu chodzi 21 proc. osób, często z powodu potrzeby zakupu świeżych produktów. 17 proc. robi zakupy 4–5 razy w tygodniu, 16 proc. – raz w tygodniu, a tylko 2 proc. rzadziej niż raz w tygodniu.

Czytaj też:

Praca marzeń w chmurach? Rekrutacja również w Polsce

Kulinarny obraz Polski 2025

Raport FRoSTY dostarcza nie tylko informacji o wydatkach i zakupach, ale także pokazuje, jak zmieniają się nasze zwyczaje żywieniowe i podejście do gotowania. Coraz częściej wybieramy domowe posiłki – także do pracy czy szkoły – co pomaga oszczędzać i kontrolować jakość jedzenia. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2025 r. metodą CAWI na grupie 1036 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Nieprawdopodobna kwota dla zwycięzcy! Padła „szóstka” w Lotto