Fatalne prognozy dla Polski. „Czasu na działanie jest coraz mniej, demograficzna zima nadciąga”

Polska starzeje się w zastraszającym tempie. To już nie tylko statystyka czy ostrzeżenie zaniepokojonych demografów – to twarda rzeczywistość, która puka do naszych drzwi i wpływa na każdego z nas.

Mniej narodzin, wydłużająca się średnia długość życia, a do tego nieustająca emigracja młodych, wykształconych Polaków w poszukiwaniu lepszych perspektyw za granicą. Te składowe rysują przed nami obraz przyszłości, który, delikatnie mówiąc, nie napawa optymizmem.

Czy w tej nierównej walce z demograficznym tsunami możemy liczyć na nieoczywistego sprzymierzeńca? Coraz głośniej i odważniej mówi się o potencjale, jaki drzemie w sztucznej inteligencji. Czy zaawansowane algorytmy i samouczące się maszyny są w stanie zasypać rosnące wyrwy w systemie opieki zdrowotnej, stać się wsparciem dla armii seniorów i zautomatyzować pracę tam, gdzie rąk (i głów) do pracy zaczyna dramatycznie brakować?

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego są niczym wyrok odroczony w czasie. W scenariuszu głównym przewiduje się spadek do 30,4 mln osób do 2060 roku, a w scenariuszu pesymistycznym nawet do 26,7 miliona. Osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły około 30 proc. populacji, a ich liczba wzrośnie o 2,5 miliona w porównaniu do 2022 r. To oznacza nie tylko gigantyczne obciążenie dla systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej, ale także fundamentalne zmiany na rynku pracy i w strukturze społecznej.

Wyzwania demograficzne wymagają systemowego podejścia i wykorzystania najnowszych technologii. Sztuczna inteligencja może być częścią rozwiązania, ale musimy realistycznie ocenić jej możliwości i ograniczenia.

Opiekun z algorytmem – jak sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje wsparcie dla seniorów

Jednym z najbardziej palących i widocznych skutków starzenia się społeczeństwa jest rosnące zapotrzebowanie na opiekę długoterminową i medyczną dla osób starszych.

Już dziś system ochrony zdrowia trzeszczy w szwach, brakuje lekarzy specjalistów, pielęgniarek i opiekunów, a kolejki do świadczeń specjalistycznych są nieakceptowalnie długie.

Tu właśnie sztuczna inteligencja (SI) może okazać się kluczowym wsparciem.