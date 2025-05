Praca marzeń w chmurach? Rekrutacja również w Polsce

Warto wspomnieć, że od początku 2022 r. linia lotnicza z Dubaju powiększyła swój zespół pilotów o blisko 2000 osób.

Globalna rekrutacja pilotów Emirates

W 2024 r. zespół rekrutacyjny Emirates odwiedzi ponad 40 miast w ramach międzynarodowego roadshow. Po wizycie we Włoszech, majowe spotkania odbędą się w Norwegii, Finlandii i Szwecji. Linie Emirates oferują swoim pilotom możliwość pracy na jednej z najnowocześniejszych flot samolotów pasażerskich na świecie, składającej się z 261 szerokokadłubowych maszyn: Airbusów A380, Boeingów 777 oraz najnowszych Airbusów A350.

Wynagrodzenie i benefity dla pilotów Emirates

Piloci Emirates otrzymują wynagrodzenie wolne od podatku, a także premie uzależnione od wyników. Oferowane są również pakiety świadczeń emerytalnych, ubezpieczenie na życie oraz kompleksowa opieka medyczna i stomatologiczna. Każdy pilot ma prawo do 42 dni urlopu rocznie oraz korzystania z biletów lotniczych w klasie biznes lub pierwszej dla siebie i rodziny. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na atrakcyjne zniżki na bilety dla krewnych i znajomych.

Rekrutacja personelu pokładowego w Polsce

Emirates prowadzi także nabór do zespołu personelu pokładowego w Polsce. Spotkania z kandydatami odbędą się 11 i 13 maja w Warszawie. Pracownicy personelu pokładowego mieszkają w Dubaju, gdzie otrzymują comiesięczny grafik lotów oraz około ośmiu dni wolnych miesięcznie. Przysługuje im 30 dni kalendarzowych urlopu rocznie, zależnie od dyspozycyjności.

Połączenia Emirates z Polski

Linie Emirates obsługują codzienne połączenia z Warszawy do Dubaju, który stanowi główne centrum przesiadkowe przewoźnika. Z Dubaju pasażerowie mogą wygodnie podróżować do ponad 148 miast na sześciu kontynentach, w tym do takich destynacji jak Bangkok, Sydney, Nowy Jork, Kapsztad czy Tokio.

