Emerytura dopiero po 70. roku życia. Parlament podjął decyzję

Duński parlament zatwierdził w maju decyzję o znaczącym podniesieniu wieku emerytalnego. Obecnie wynosi on 67 lat, jednak do 2040 roku stopniowo wzrośnie aż do 70 lat. Oznacza to, że Dania stanie się krajem z najwyższym wiekiem emerytalnym w całej Europie.

Automatyczna zmiana

Zmiany wynikają z porozumienia zawartego jeszcze w 2006 roku. Zakładało ono, że wraz z wydłużaniem się przewidywanego życia, granica wieku emerytalnego będzie automatycznie przesuwana. Teraz te zapisy zaczynają obowiązywać w praktyce. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w 2030 roku Duńczycy będą przechodzić na emeryturę po ukończeniu 68 lat, w 2035 roku – po 69 latach, a w 2040 roku dopiero po 70. urodzinach.

Za przyjęciem ustawy głosowało 81 posłów Folketingu, a 21 było przeciw. Jak przypominała w maju stacja BBC, będzie to najwyższy próg emerytalny w Unii Europejskiej.

Kontrowersyjny mechanizm

Choć decyzja parlamentu zapadła, dyskusja wciąż trwa. Już w ubiegłym roku premier Mette Frederiksen zwracała uwagę, że mechanizm automatycznego podnoszenia wieku emerytalnego wymaga renegocjacji. – Nie uważamy już, że wiek emerytalny powinien być automatycznie podwyższany – podkreślała szefowa duńskiego rządu, cytowana przez BBC.

Kontrowersje wokół zmian narastały szczególnie przed głosowaniem. W Kopenhadze odbywały się protesty organizowane przez związki zawodowe, które sprzeciwiały się podwyższaniu granicy wieku. Lider duńskiej konfederacji związków zawodowych, Jesper Ettrup Rasmussen, określił propozycję jako „całkowicie niesprawiedliwą”. Podkreślał, że Dania, mimo stabilnej gospodarki, wprowadza najwyższy wiek emerytalny w Unii Europejskiej. – Wyższy wiek emerytalny oznacza, że ludzie stracą prawo do godnego życia na emeryturze – mówił Rasmussen.

Decyzja duńskiego parlamentu to jeden z najważniejszych kroków w reformie systemu emerytalnego tego kraju. Choć zakłada ona długoterminowe oszczędności dla finansów publicznych, w społeczeństwie wzbudza duże emocje i sprzeciw.

