Druga emerytura dla Polaków. Nawet 1000 zł co miesiąc!

Polscy emeryci, którzy pracowali za granicą, mają szansę na dodatkowe świadczenie emerytalne, np. z Niemiec. Warunkiem jest spełnienie określonych wymogów w obu krajach. System emerytalny nie wyklucza jednoczesnego pobierania dwóch emerytur, pod warunkiem posiadania wymaganego w obu krajach stażu pracy.

Wymagany staż pracy

W Polsce wymagany staż pracy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z możliwością doliczenia okresów nieskładkowych. W przypadku niedoboru lat pracy w Polsce możliwe jest sumowanie okresów składkowych z innych krajów UE. Jednak do uzyskania emerytury z Niemiec konieczne jest przepracowanie tam przynajmniej 5 lat. Świadczenie to może wynosić około 200 euro, czyli blisko 850 zł, w zależności od wysokości składek i zarobków.

Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W Niemczech jest on podnoszony do 67 lat – obecnie wynosi 65 lat i 11 miesięcy dla obu płci. Osoby chcące pobierać emerytury z obu państw muszą zatem dostosować się do wyższego wieku wymaganego w Niemczech.

Podwójna emerytura. Jak złożyć wniosek?

Wnioskując o emeryturę z Niemiec, nie trzeba udawać się za granicę. Wniosek składa się w ZUS, który przesyła go do odpowiednich instytucji zagranicznych. Każdy oddział ZUS obsługuje inne kraje, np. niemieckie wnioski rozpatruje placówka w Opolu. Do wniosku należy dołączyć m.in. formularz E207 PL oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie i zarobki.

Pod względem podatkowym obowiązuje umowa między Polską a Niemcami, która chroni przed podwójnym opodatkowaniem. Zgodnie z nią, niemiecka emerytura jest opodatkowana tylko w Niemczech, jeśli emeryt mieszka w Polsce. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie podwójnych potrąceń z obu świadczeń.

