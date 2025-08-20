Ci rodzice dostają 400 plus. ZUS nie może postąpić inaczej

W kwietniu przyszłego roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Na początku 2024 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł. Wraz z początkiem czerwca br. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus.

Kto dostaje połowę 800 plus?

Warto podkreślić, że bywają sytuacje, w których niektórzy rodzice i opiekunowie nie otrzymują pełnej kwoty świadczenia. Jak zauważa serwis Gazeta.pl, dzieje się tak np. w sytuacji opieki naprzemiennej. Wówczas 800 plus na dziecko dzielone jest po połowie, co oznacza, że każdy z dorosłych opiekunów otrzymuje po 400 zł.

Bywają również sytuacje, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) otrzymuje dwa wnioski dotyczące tego samego dziecka. Instytucja kontaktuje się wówczas z wnioskodawcami w celu wyjaśnienia sprawy.

Serwis informuje o częstych błędach we wnioskach ws. 800 plus. Zdarzają się sytuacje, że rodzice podają zły PESEL pociechy. ZUS otrzymuje też wnioski na to samo dziecko z innymi danymi. Wszystkie tego rodzaju nieprawidłowości powodują opóźnienia w wypłacie do momentu skorygowania pomyłek lub uzupełnienia informacji.

Z najnowszych danych przekazanych przez ZUS wynika, że w ramach nowego okresu rozliczeniowego, 800 plus wypłacono dotychczas na ponad 6,4 mln dzieci na łączną kwotę ponad 5,1 mld zł. Złożono natomiast 4,6 mln wniosków o 800 plus na blisko 7,1 mln dzieci. W ubiegłym roku złożono nieco ponad 5 mln dokumentów.

800 plus tylko dla pracujących?

Przypomnijmy, że od kilku lat wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

W ostatnim czasie głośno było o propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) ws. ograniczenia 800 plus dla pracujących. Z przeprowadzonego przed dwoma tygodniami sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że ponad połowa Polaków zgadza się z propozycją ludowców (54,4 proc.). Przeciwnego zdania jest 26,5 proc. respondentów, a 19,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

300 plus już nie wystarczy? Rodzice zdradzili, ile wydają na wyprawkęCzytaj też:

Zaniosła mężowi obiad na L4. ZUS żąda gigantycznej kwoty