„Górnictwo trzeba pożegnać z honorami". Były wicepremier apeluje

Wicepremier, minister gospodarki w gabinecie Jerzego Buzka Janusz Steinhoff udzielił wywiadu serwisowi Money.pl. Rozmowa dotyczy trudnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Weglowej (JSW). W pierwszym półroczu 2025 roku JSW zanotowała straty sięgające 2,075 mld zł przy spadku przychodów rok do roku do 4,715 mld zł (spadek o 1,461 mld zł). Były minister nie ma wątpliwości, że problemy wynikają m.in. z fatalnego zarządzania spółką. Jako krok w dobrą stronę wskazuje sygnalizowaną przez nowego ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna restrukturyzację JSW.

– Nie można dopuścić do upadku JSW. Węgiel koksowy jest na liście strategicznych surowców UE, jest kluczowy w produkcji stali. Potrzebne jest nowe otwarcie oraz realistyczny i skuteczny plan restrukturyzacji – mówi Steinhoff.

Steinhoff: „W górnictwie trwa bal na Titanicu"

Minister gospodarki w latach 1997-2001 w okresie swojego urzędowania przeprowadził reformę górnictwa, której efektem była m.in. restrukturyzacja i likwidacja 23 kopalń. W jego ocenie, choć mamy w Polsce dobre doświadczenia w restrukturyzacji górnictwa, to nikt nie chce z nich korzystać.

– Króluje populizm i brak realizmu. Prezydent Duda mówił, że mamy węgla na 200 lat i nie można zamordować górnictwa. Jego następca zapowiada fedrowanie bez oglądania się na ekonomię czy obowiązujące prawo dotyczące pomocy publicznej. To przykład zaklinania rzeczywistości. W górnictwie trwa bal na Titanicu z obietnicami bez pokrycia – podkreśla rozmówca portalu.

Pytany, o to, jakie mogą mogą być losy JSW w najbliższych latach po ewentualnej restrukturyzacji Steinhoff zwraca uwagę, że jest to „spółka giełdowa, która wykorzysta rentę geograficzną i będzie sprzedawać węgiel do krajów UE". – Zanim w hutnictwie przejdziemy na wodór, przed JSW 20 stabilnych lat. Ale tylko pod warunkiem dobrego zarządzania i odpolitycznienia. Więcej wizji, mniej pustych obietnic – podkreśla były szef resortu gospodarki.

W dalszej części wywiadu Steinhoff apeluje do polityków, aby „poważnie traktowali odpowiedzialność za państwo". – Konieczne jest odejście od populizmu i instrumentalnego traktowania Polaków. Górnictwo odchodzi do historii i trzeba je pożegnać z honorami adekwatnymi do wkładu tej branży w rozwój polskiej gospodarki przez wiele lat oraz szacunku dla ciężko pracujących pokoleń górników – podsumowuje były wicepremier.

