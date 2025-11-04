Wielka zmiana w energetyce: PGNiG znika, nadchodzi MyOrlen

Szyld PGNiG wkrótce zniknie z rynku – wynika z ustaleń „Business Insider Polska”. Orlen zdecydował o budowie nowej marki, która ma zintegrować detaliczne obszary działalności w kraju i na rynkach zagranicznych. To kolejny krok po wcześniejszym wycofaniu szyldu Lotosu i element szerszej konsolidacji grupy.

Rebranding w Orlenie

Według informacji podanych w poniedziałek, rebranding ma ruszyć na początku 2026 roku. Sama integracja podmiotów odpowiedzialnych za sprzedaż detaliczną w ramach Orlenu zostanie rozłożona w czasie i może potrwać nawet do 2027 r. Podczas wewnętrznego spotkania władze koncernu, w specjalnym nagraniu skierowanym do pracowników, przekazały, że marka PGNiG przestanie istnieć i zostanie zastąpiona przez Orlen. O planach miał poinformować osobiście prezes spółki Ireneusz Fąfara.

Kluczowym elementem zmian będzie utworzenie nowego podmiotu – MyOrlen – na bazie spółki PGNiG Obrót Detaliczny, obsługującej sprzedaż gazu do ok. 7 mln klientów w całym kraju. Jak wynika z relacji uczestnika spotkania, MyOrlen ma zatrudniać około 35 tys. osób i stać się drugą co do wielkości spółką w grupie. Nowy brand ma skupić wszystkie detaliczne biznesy Orlenu, nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych. Chodzi łącznie o kilkanaście spółek działających na siedmiu rynkach.

Rozmówca „BI” doprecyzował, że MyOrlen będzie nazwą dla całego segmentu detalu, obejmującego m.in. sprzedaż paliw, zintegrowaną ofertę gazu i energii, sprzedaż na stacjach paliw oraz usługi z obszaru elektromobilności. W praktyce oznacza to również zmianę oznakowania w punktach kontaktu – centra obsługi klientów funkcjonujące dotychczas pod szyldem PGNiG mają otrzymać nowe logo MyOrlen.

Przejęcie PGNiG

PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – działało samodzielnie w latach 1982–2022. Spółka zajmowała się poszukiwaniem i wydobyciem gazu i ropy, importem gazu oraz sprzedażą i dystrybucją paliw, ciepła i energii. Prowadziła działalność głównie w Polsce, a od ponad dwóch dekad również za granicą, m.in. w Pakistanie (segment poszukiwawczo-wydobywczy), Norwegii czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie posiada koncesję. Do 2022 roku była notowana na warszawskiej giełdzie.

Do połączenia PGNiG z Orlenem dążył były prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, promując koncepcję budowy firmy multienergetycznej. „Business Insider” przypomina, że już w ubiegłym roku Orlen wycofał markę PGNiG z obszaru wydobywczego. Pod wspólnym szyldem Orlen Upstream Polska skonsolidowano wówczas aktywa Orlenu, PGNiG oraz Lotosu. Teraz kurs na ujednolicenie marki obejmuje detal – z MyOrlen jako nową wizytówką segmentu klientowskiego w kraju i poza nim.

Czytaj też:

Cena akcji spółki Orlen przekroczyła w czwartek 100 złCzytaj też:

Po Wszystkich Świętych paliwo zdrożeje? Poznaliśmy prognozy