Niepokojący raport NBP. Zagraniczne inwestycje ominęły Polskę
Udostępnijdodaj Skomentuj

Niepokojący raport NBP. Zagraniczne inwestycje ominęły Polskę

Dodano: 
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski Źródło: Materiał Partnera
Polacy także byli mniej zainteresowani inwestowaniem złotówek za granicą. Za najbezpieczniejszą przystań uważają Luksemburg, ale nie tylko.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to ważne źródło kapitału, który stymuluje wzrost gospodarczy, tworzy nowe miejsca pracy, zmniejsza bezrobocie i ma wpływ na PKB. To także źródło transferu technologii i wiedzy, większej produktywności oraz dostępu do nowych rynków.

Z najnowszego raportu NBP wynika, że napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w ujęciu rocznym zmniejszył się ze 125,7 mld zł w 2023 roku do 56,5 mld zł w 2024 roku, co skutkowało spadkiem produktu krajowego brutto z 3,7 proc. do 1,6 proc.

Zagraniczni inwestorzy mniej zainteresowani Polską

NBP podał w raporcie, że w 2024 roku największe inwestycje bezpośrednie napłynęły do Polski z Holandii (12,2 mld zł), Luksemburga (10 mld zł) oraz Niemiec (8,9 mld zł).

Ciekawie wygląda też w raporcie ogólne podsumowanie tego segmentu gospodarki: „Na koniec 2024 roku całkowity stan inwestycji bezpośrednich dokonanych przez podmioty zagraniczne w Polsce wyniósł 1 399,5 mld zł i był o 1,4 proc. (20 mld zł) wyższy niż na koniec poprzedniego roku. Złożyły się na to inwestycje w postaci akcji i innych form udziałów kapitałowych (1 163,1 mld zł) oraz instrumentów dłużnych (236,4 mld zł). Największymi inwestorami bezpośrednimi w Polsce były firmy holenderskie (251,6 mld zł), niemieckie (235,2 mld zł) oraz luksemburskie (180,5 mld zł)”.

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowane w Polsce osiągnęły w 2024 roku dochody z inwestycji bezpośrednich w wysokości 135,2 mld zł, czyli o blisko 5 mld zł mniejsze, co oznacza spadek udziału tych dochodów w polskim PKB z 4,1 proc. w 2023 roku do 3,7 proc. w 2024 roku.

Jak Polacy inwestują w innych krajach?

NBP podsumował także inwestycje polskich firm za granicą, które okazały się w 2024 roku o niemal 45 proc. (11,6 mld zł) mniejsze. Z raportu wynika, że Polscy rezydenci zainwestowali w innych krajach 14,7 mld zł. "Złożyły się na to salda transakcji w formie instrumentów dłużnych (8,8 mld zł), reinwestycje zysków (6,1 mld zł) oraz akcji i innych form udziałów kapitałowych" – podał NBP.

Największe aktywa polskich inwestorów były zlokalizowane w Luksemburgu (24,9 mld zł), Republice Czeskiej (19,2 mld zł), Wielkiej Brytanii (10,5 mld zł) i Niemczech (10,1 mld zł)" – poinformował NBP.

Czytaj też:
Nowa moneta od środy w Polsce. Tak będzie wyglądać