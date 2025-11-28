Niepokojący raport NBP. Zagraniczne inwestycje ominęły Polskę

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to ważne źródło kapitału, który stymuluje wzrost gospodarczy, tworzy nowe miejsca pracy, zmniejsza bezrobocie i ma wpływ na PKB. To także źródło transferu technologii i wiedzy, większej produktywności oraz dostępu do nowych rynków.

Z najnowszego raportu NBP wynika, że napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w ujęciu rocznym zmniejszył się ze 125,7 mld zł w 2023 roku do 56,5 mld zł w 2024 roku, co skutkowało spadkiem produktu krajowego brutto z 3,7 proc. do 1,6 proc.

Zagraniczni inwestorzy mniej zainteresowani Polską

NBP podał w raporcie, że w 2024 roku największe inwestycje bezpośrednie napłynęły do Polski z Holandii (12,2 mld zł), Luksemburga (10 mld zł) oraz Niemiec (8,9 mld zł).

Ciekawie wygląda też w raporcie ogólne podsumowanie tego segmentu gospodarki: „Na koniec 2024 roku całkowity stan inwestycji bezpośrednich dokonanych przez podmioty zagraniczne w Polsce wyniósł 1 399,5 mld zł i był o 1,4 proc. (20 mld zł) wyższy niż na koniec poprzedniego roku. Złożyły się na to inwestycje w postaci akcji i innych form udziałów kapitałowych (1 163,1 mld zł) oraz instrumentów dłużnych (236,4 mld zł). Największymi inwestorami bezpośrednimi w Polsce były firmy holenderskie (251,6 mld zł), niemieckie (235,2 mld zł) oraz luksemburskie (180,5 mld zł)”.

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowane w Polsce osiągnęły w 2024 roku dochody z inwestycji bezpośrednich w wysokości 135,2 mld zł, czyli o blisko 5 mld zł mniejsze, co oznacza spadek udziału tych dochodów w polskim PKB z 4,1 proc. w 2023 roku do 3,7 proc. w 2024 roku.

Jak Polacy inwestują w innych krajach?

NBP podsumował także inwestycje polskich firm za granicą, które okazały się w 2024 roku o niemal 45 proc. (11,6 mld zł) mniejsze. Z raportu wynika, że Polscy rezydenci zainwestowali w innych krajach 14,7 mld zł. "Złożyły się na to salda transakcji w formie instrumentów dłużnych (8,8 mld zł), reinwestycje zysków (6,1 mld zł) oraz akcji i innych form udziałów kapitałowych" – podał NBP.

Największe aktywa polskich inwestorów były zlokalizowane w Luksemburgu (24,9 mld zł), Republice Czeskiej (19,2 mld zł), Wielkiej Brytanii (10,5 mld zł) i Niemczech (10,1 mld zł)" – poinformował NBP.

