W tych miastach Polacy zarabiają najwięcej. Nie tylko Warszawa

Chociaż najwięcej ofert pracy w trybie hybrydowym lub stacjonarnym jest dostępnych w Warszawie, to jak pokazuje analiza przeprowadzona przez serwis rekrutacyjny No Fluff Jobs, niekoniecznie w stolicy kandydaci mogą liczyć na największe zarobki.

Najwyższą medianę górnych widełek wynagrodzenia, sięgającą 30,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B, można obecnie znaleźć w ogłoszeniach kierowanych do najbardziej doświadczonych pracowników w Krakowie i w Opolu.

Z kolei osoby początkujące na rynku pracy na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć w Łodzi (mediana górnych widełek to 10 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B), a kandydaci i kandydatki o średnim poziomie doświadczenia – w Katowicach (mediana górnych widełek to 27 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B).

Dla etatowców najlepsza Warszawa i Kraków

Jak wygląda sytuacja w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę? Początkujący na najwyższe zarobki mogą liczyć w stolicy (mediana górnych widełek to 8 tys. zł brutto). Najwięcej w Warszawie zarobią też osoby na najwyższym poziomie doświadczenia (mediana górnych widełek – 24 tys. zł brutto). Natomiast w przypadku specjalistów i specjalistek o średnim poziomie doświadczenia najlepsze zarobki odnotowano w Krakowie (mediana górnych widełek wynosi 16 tys. zł brutto).

– Analizując oferowane zarobki w największych polskich miastach, wyraźnie widzimy, że atrakcyjne stawki to już nie jest tylko domena Krakowa i Warszawy. W zależności od kategorii, poziomu doświadczenia czy trybu pracy, wysoko w rankingach pojawiają się także np. Katowice, Łódź czy Opole – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Niezależnie od lokalizacji nie widać istotnej różnicy w wysokości wynagrodzeń między trybem stacjonarnym i hybrydowym. Na kontrakcie B2B najwyższa mediana górnych widełek zarobków wynosi 30,2 tys. zł netto (+ VAT) w przypadku pracy stacjonarnej (Kraków) i 30,7 tys. zł netto (+ VAT) w przypadku pracy hybrydowej (również w Krakowie). Z kolei na etacie najwyższe mediany górnych widełek proponowanych pensji wynoszą 25 tys. zł brutto w przypadku pracy stacjonarnej (Kraków) i 24 tys. zł brutto w przypadku pracy hybrydowej (Warszawa).

Czytaj też:

Co trzecia firma padła ofiarą cyberataku. Polacy lekceważą zagrożenieCzytaj też:

Spór w rządzie o śmieciówki. Ministra pracy reaguje