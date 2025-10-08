Co trzecia firma padła ofiarą cyberataku. Polacy lekceważą zagrożenie

Z danych przytoczonych przez platformę ClickMeeting (lider polskiego rynku webinarów i spotkań online) wynika, że aż 36 proc. polskich firm w ciągu minionego roku doświadczyło jakiejś formy cyberataku, a połowa odnotowała wzrost liczby tego typu zagrożeń. To oznacza, że ponad jedna trzecia polskich organizacji w ostatnim roku padła ofiarą cyberprzetępców. Mimo to – jak wynika z badania platformy – zaledwie 8,5 proc. Polaków wskazuje biznes jako grupę szczególnie narażoną na tego typu incydenty. Nieco większa grupa (11 proc. respondentów) dostrzega takie zagrożenie w przypadku instytucji publicznych.

Polacy o cyberataku w firmie

Nieco ponad jedna piąta badanych przez ClickMeeting twierdzi, że sami padli kiedyś ofiarą cyberataku – najwięcej w grupie od 18 do 27 roku życia (27 proc.). Jednocześnie tylko 2,2 proc. wskazuje, że tego typu incydent miał miejsce w firmie, w której pracują (od 1 proc. wśród osób po 60. roku życia do 4 proc. wśród osób od 28 do 44 roku życia).

– Nasze badanie pokazuje, że Polacy wciąż nie dostrzegają skali zagrożeń dla firm i instytucji – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

– Według wspomnianych ogólnodostępnych danych aż 55 proc. polskich pracowników w ciągu ostatnich pięciu lat nie odbyło żadnego szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Tymczasem to właśnie pracownicy są pierwszą linią obrony przed cyfrowymi zagrożeniami, a eksperckie szkolenia, bardzo łatwo dostępne online pozwalają na bieżąco rozwijać wiedzę z tego zakresu – dodaje.

Polacy są zgodni, że potrzebujemy więcej edukacji na temat cyberbezpieczeństwa. Uważa tak aż 90 proc. respondentów, a tylkopozostałych 10 proc. ocenia poziom naszej narodowej świadomości na ten temat jako wysoki. Co trzeci z nas deklaruje, że z chęcią uczestniczyłby w webinarze, szkoleniu lub kursie online poświęconym tej tematyce, gdyby dostęp zapewnił im np. pracodawca. Najbardziej zainteresowane tą formą nauki są osoby od 18 do 27 lat (45,5 proc).

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat.

