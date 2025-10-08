Fala powrotów do biur minęła. Firmy pogodziły się z hybrydą?

Gdy pięć lat temu w Polsce szalała pandemia Covid-19 firmy z dnia na dzień zmuszone były wprowadzić model pracy zdalnej. Mało kto przypuszczał wówczas, że forma ta tak się w Polsce upowszechni. Jak pokazuje raport Colliers Krajobraz po powrocie", aż 94 proc. organizacji w Polsce funkcjonuje w jakiejś formie hybrydy.

– Dziś nikt nie pyta, czy praca hybrydowa z nami zostanie – to już przesądzone. Kluczowe staje się inne pytanie – jak tym modelem skutecznie zarządzać, by stał się realnym wsparciem dla biznesu i pracowników – komentuje w rozmowie z RMF24 współautorka raportu Dorota Osiecka z Colliers Define.

Praca hybrydowa zostanie na zawsze?

Z raportu wynika, że na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie spadł odsetek firm zachęcających pracowników do powrotu do biura. Jeszcze w 2022 roku, czyli w momencie wycofania większości obostrzeń czyniło to 63 proc. przedsiębiorstw, a dziś już tylko 49 proc. Zwraca uwagę fakt, że co trzecia firma nie wywiera żadnej presji na pracowników, pozwalając im samodzielnie decydować o miejscu wykonywania obowiązków. Twórcy raportu wskazują, że fala powrotów do biur już minęła, a dane dotyczące frekwencji w siedzibach firm się ustabilizowały.

Sami pracownicy nie kryją, że przyzwyczaili się do pracy zdalnej i niechętnie wracają do biur, a elastyczność i autonomia w zakresie wyboru miejsca pracy stały się jednym z głównych kryteriów wyboru pracodawcy, zaraz po wynagrodzeniu.

– To jest jedno z najsilniejszych pozapłacowych kryteriów, jeżeli chodzi o wybór pracodawcy i wielu pracodawców to wykorzystuje jako element swojego employer brandingu, jako sposób na przyciągnięcie pracowników – podkreśla Dorota Osiecka.

Jak wspomniano, zdecydowano większość firm w Polsce deklaruje wdrożenie modelu hybrydowego. Ponad połowa (54 proc.) stosuje opcję „fifty-fifty", czyli dwa dni pracy z domu i trzy w biurze lub odwrotnie. W co piątej organizacji (21 proc.) zdecydowano się dać pracownikom możliwość częstszej pracy zdalnej 17 proc. przedsiębiorstw wdraża różne modele pracy w obrębie jednej organizacji, dostosowując je do specyfiki zespołu czy stanowiska. Autorzy raportu podkreślają, że to wyraźny trend, który będzie się nasilał w kolejnych latach.

Czytaj też:

Co trzecia firma padła ofiarą cyberataku. Polacy lekceważą zagrożenieCzytaj też:

Tylu Polaków dorabia do pensji. Najczęściej z dwóch powodów