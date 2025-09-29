Tylu Polaków dorabia do pensji. Najczęściej z dwóch powodów

Jak pokazuje badanie SW Research, którego szczegóły podaje „Rzeczpospolita", niemal połowa Polaków (47 proc.) podejmuje dodatkową pracę.

Dlaczego podejmujemy dodatkową pracę?

Najczęściej wskazywanym powodem podjęcia takiej – przeważnie dorywczej – pracy, jest potrzeba zapewnienia sobie i bliskim bezpieczeństwa finansowego (49 proc.). Równie często respondenci deklarują, że chcą mieć dodatkowe środki na przyjemności (46 proc.). 28 proc. badanych przyznało, że chodzi o sfinansowanie podstawowych potrzeb, co oznacza, że przy stale rosnących kosztach życia, blisko jednej trzeciej Polaków stałe dochody nie wystarczają na pokrycie codziennych wydatków. Dlaczego jeszcze podejmujemy dodatkową pracę? Co piąty ankietowany (22 proc.) wskazywał spłatę kredytów, a blisko jedna dziesiąta uczestników badania mówiła o chęci zdobycia środków na edukację dzieci bądź własną.

Z badania wynika, że najczęściej pracy dorywczej podejmują się osoby z wyższym wykształceniem (50 proc.). Udział pracujących po godzinach jest tu prawie dwukrotnie większy niż w grupie osób z wykształceniem podstawowym czy gimnazjalnym (29 proc.). Ta różnica może w dużej mierze wynikać z rodzaju popularnych dorywczych zajęć.

– Wbrew utartym przekonaniom praca dorywcza nie jest domeną osób bez wykształcenia i o najniższych zarobkach – komentuje Łukasz Koszczoł, prezes agencji zatrudnienia Job Impulse.

Analizując wyniki badania zwracę uwagę fakt, że nie wybija się żadna grupa wiekowa. Najczęściej pracę dodatkową podejmują osoby w wieku 35-49 lat (51 proc.), ale zbliżony odsetek odnotowano wśród badanych w wieku 26-34 lata (48 proc.). Wśród osób 50 plus do podejmowania dodatkowej pracy przyznało się 43 proc. ankietowanych.

Prawie połowa osób, które podejmuje pracę dodatkową pracuje zdalnie w domu (46 proc.). Co czwarty badany (26 proc.) pracuje fizycznie (np. w magazynie, czy sklepie). Zbliżony odsetek respondentów (25 proc.) podejmuje pracę „na godziny", np. sprzątając czy udzielając korepetycji. Jedna piąta ankietowanych (21 proc.) podejmuje dodatkową pracę w miejscu swojego zatrudnienia.

