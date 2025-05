Coraz mniej ofert z pracą zdalną. Zyskuje inna opcja

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu raportu „Sprawiedliwość w pracy” No Fluff Jobs, aż 69 proc. pracujących Polaków chciałoby mieć możliwość samodzielnego wyboru pracy zdalnej na stanowiskach, na których jej wprowadzenie jest obiektywnie możliwe. Tylko 12 proc. respondentów sprzeciwa się takiemu rozwiązaniu, a co piąty (19 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Aż trzy czwarte zwolenników wyboru to kobiety (74 proc.). Odsetek wśród mężczyzn wyniósł 65 proc. Największa grupa tych, którzy opowiadają się za dostępnością wyboru trybu pracy zdalnej przez pracownika to najmłodsi uczestnicy badania w wieku 18-24 lata (77 proc.). Mylą się jednak ci, którzy uważają, że podejście seniorów w tej kwestii jest inne – za wyborem jest aż 73 proc. badanych w wieku 55-64 lata. Najniższe poparcie odnotowano w grupie wiekowej 45-54 lata (63 proc.).

Ubywa ofert z pracą zdalną

Twórcy badania zwracają uwagę, że liczba ofert z możliwością pracy całkowicie zdalnej spada. Z danych No Flutt Jobs wynika, że w pierwszym kwartale tego roku taka opcja pojawiła się w 32 proc. ogłoszeń, podczas gdy rok temu było to 35 proc. Rośnie za to popularność modelu hybrydowego (26 proc. ogłoszeń wobec 21 proc. przed rokiem). 42 proc. ofert dotyczy pracy stacjonarnej (przed rokiem 44 proc.).

– Wiemy bardzo dobrze od lat, jak dużym zainteresowaniem i dobrą opinią u kandydujących cieszy się praca zdalna. Badanie pokazuje, że pracownicy czują silną potrzebę, by to w ich gestii była decyzja o możliwości pracy z domu. Od kilkunastu miesięcy śledzimy jednak na nofluffjobs.com, że odsetek nowych ofert z opcją pracy zdalnej spada – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

– Jednym z powodów może być to, że część firm, która oferowała ten tryb w czasie pandemii lub zaraz po nim, nie przekonała się finalnie do tego rozwiązania. Pracodawcy widzą, że przestrzeń biurowa sprzyja nie tylko lepszej współpracy i sprawniejszej komunikacji, ale też wzmocnieniu kultury firmy. Są to elementy, których pracownicy mogą nie doceniać, ale długofalowo mogą mieć znaczenie dla organizacji – dodaje.

Najczęściej możliwość wykonywania obowiązków zawodowych spoza biura pojawia się w ogłoszeniach o pracę na stanowiskach o najwyższym poziomie doświadczenia, tzw. seniorskich (45,5 proc.). W ogłoszeniach o pracę na stanowiskach juniorskich, kierowanych do początkujących odsetek ten wynosi 22,5 proc.

Jeśli chodzi o branże, to największy odsetek ofert pracy zdalnej można znaleźć w kategoriach IT Business Intelligence oraz GameDev (po 71,5 proc.). Trzecie miejsce zajmuje kategoria AI (62 proc.).

Raport „Sprawiedliwość w pracy” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 24-27 lutego 2025 na grupie aktywnych zawodowo Polek i Polaków. Grupa była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie według struktury Głównego Urzędu Statystycznego. Całość badania przeprowadzono na platformie Omnisurv by IQS.

