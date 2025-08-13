300 plus już nie wystarczy? Rodzice zdradzili, ile wydają na wyprawkę

Jak pokazuje badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku, 13 proc. Polaków szacuje, że przeznaczy w tym roku na sfinansowanie szkolnej wyprawki do 300 zł. To by oznaczało, że tej grupie uda się zmieścić w kwocie dofinansowania z rządowego programu "Dobry Start".

Przypomnijmy, że funkcjonujący od 2018 roku program zakłada wsparcie w kwocie 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na zakup szkolnej wyprawki. Z najnowszych danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że tym roku wypłacono już świadczenie na prawie 3,3 mln uczniów, a łączna kwota wsparcia wyniosła 634 mln zł.

300 plus wystarczy nielicznym

Badanie pokazuje jednak, że większości rodziców 300 plus nie wystarczy. Z danych, które przytacza RMF FM wynika, że niespełna 40 proc. badanych wskazuje, że ich wydatki wyniosą od 300 do 500 zł. Blisko 30 proc. szacuje koszty wyprawki między kwotą 500 a 700 zł. 14 proc. przeznaczy od 700 do 1000 zł, a 6 proc. twierdzi, że ich wydatki przekroczą 1000 zł.

60 proc. uczestników badania uważa, że ich tegoroczne wydatki na szkolną wyprawkę będą wyższe niż przed rokiem. 35 proc. respondentów twierdzi, że koszty są zbliżone do zeszłorocznych, a jedynie 5 proc. badanych przekonuje, że w tym roku wyda mniej.

Większość, bo 88 proc. rodziców deklaruje, że wyprawkę skompletuje jeszcze w wakacje. Pozostałe 12 proc. zajmie się zakupami we wrześniu.

Z przeprowadzonego w ubiegłym roku badania SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (46 proc.) uważa, że świadczenie 300 plus powinno zostać zwaloryzowane. 30 proc. ankietowanych uznało, że taka podwyżka nie jest konieczna, a 23,2 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku przeprowadzono 2-15 lipca 2025 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na ogólnopolskiej 1005-osobowej grupie dorosłych respondentów mających dzieci.

Czytaj też:

Rok szkolny coraz bliżej. ZUS wypłaca specjalne świadczenieCzytaj też:

Ważny apel ZUS ws. 300 plus. „Warto zdążyć..."