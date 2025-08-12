Rok szkolny coraz bliżej. ZUS wypłaca specjalne świadczenie

W lipcu ruszyła nowa edycja programu „Dobry Start", znany również pod nazwą 300 plus. Środki przeznaczone na szkolną wyprawkę przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, a także na studentów.

Ponad 3 mln dzieci z 300 plus

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostały już niespełna trzy tygodnie. Nie zaskakuje zatem fakt, że rodzice powoli myślą o skompletowaniu szkolnej wyprawki. Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że wypłacono już pieniądze na niemal 3,3 mln uczniów. – Od 1 lipca tego roku ZUS przyznał świadczenie 300+ z programu Dobry Start na blisko 3,3 mln uczniów. Wypłaciliśmy już 634 mln zł – informuje ZUS.

Instytucja radzi, aby nie zwlekać z wypełnieniem wniosku ws. 300 plus. Złożenie dokumentów do końca sierpnia gwarantuje bowiem wypłatę świadczenia do 30 września.

Przypomnijmy, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

– Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta – radzi ZUS.

Informację o przyznaniu wsparcia rodzice i opiekunowie znajdą na swoim koncie na PUE/eZUS (również wtedy, gdy złożą wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia). Na PUE/eZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia). Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytaj też:

ZUS przypomina o ważnej zmianie ws. 300 plus. Obowiązuje od tego rokuCzytaj też:

Nie tylko dla emerytów. Czternastka należy się także ludziom młodym