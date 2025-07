ZUS przypomina o ważnej zmianie ws. 300 plus. Obowiązuje od tego roku

Wraz z początkiem lipca ruszyła nowa edycja programu „Dobry Start", znany również pod nazwą 300 plus. Środki przeznaczone na szkolną wyprawkę przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, a także na studentów.

300 plus. Wypłacono ponad 200 mln zł

Wnioski ws. 300 plus można składać od 1 lipca. Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że do tej pory rodzice złożyli ponad 1,6 mln dokumentów. Dotychczas wypłacono ponad 200 mln zł. – Świadczenie wypłacamy wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku. Pierwsze pieniądze, w sumie ponad 212 mln zł, już trafiły do rodziców. Przygotowujemy kolejne przelewy – informuje ZUS.

Wnioski można składać do końca listopada. ZUS wskazuje jednak, że złożenie dokumentów do końca sierpnia gwarantuje wypłatę 300 plus do 30 września.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Ważna zmiana od tego roku

ZUS przypomina, że od tego roku szkolnego obowiązywać będzie w 300 plus jedna zmiana. Dotyczy ona uchodźców z Ukrainy. – Otrzymają oni świadczenie „Dobry Start" pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty – podkreśla ZUS.

Podobne zasady obowiązują w przypadku wypłaty świadczenia 800 plus.

Czytaj też:

300 plus do poprawki? Ekspert ujawnia braki programu „Dobry start”Czytaj też:

Uwaga rodzice! Po wakacyjnej pracy trzeba zgłosić dziecko do ZUS