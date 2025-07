Uwaga rodzice! Po wakacyjnej pracy trzeba zgłosić dziecko do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ważny komunikat skierowany do rodziców studentów, którzy dorabiali podczas wakacji. Instytucja przypomina, że podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę oznacza uzyskanie przez młodą osobę własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że należy ją wyrejestrować z ubezpieczenia jako członka rodziny. Po zakończeniu pracy, jeżeli student nadal się uczy i nie ukończył 26. roku życia, trzeba ponownie zgłosić go do ubezpieczenia rodzinnego.

Ważna procedura

Zaniedbanie tej procedury może skutkować problemami z dostępem do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. System eWUŚ, który weryfikuje uprawnienia pacjentów, może wskazywać brak ubezpieczenia. Jak wyjaśnia ZUS, zdarza się, że studenci, którzy zakończyli wakacyjną pracę, pojawiają się w systemie jako osoby nieubezpieczone, ponieważ nie zostali ponownie zgłoszeni do ubezpieczenia rodzinnego.

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia korzystanie z publicznej opieki medycznej finansowanej przez NFZ. Gdy student podjął pracę, należy go wyrejestrować z ubezpieczenia rodzinnego i zgłosić pracodawcy jako osobę ubezpieczoną.

Kiedy złożyć wniosek?

Po ustaniu stosunku pracy, jeśli nadal spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniem jako członek rodziny, należy go ponownie zarejestrować. Na wykonanie tej czynności jest 7 dni od momentu wystąpienia zmiany. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZCNA.

Ubezpieczenie rodzinne obejmuje dzieci do 18. roku życia, a także do 26. roku życia, jeśli nadal się uczą. W przypadku osób z niepełnosprawnościami granica wieku nie obowiązuje. Do ubezpieczenia można zgłaszać dzieci biologiczne, przysposobione, dzieci małżonka, a także wnuki lub dzieci, nad którymi zgłaszający sprawuje opiekę prawną, pełni funkcję rodziny zastępczej albo prowadzi rodzinny dom dziecka.

Czytaj też:

ZUS apeluje: jeden papierek z PRL-u może dać ci setki złotychCzytaj też:

PKO BP ostrzega klientów przed oszustami. Zignoruj takiego e-maila