Nie tylko dla emerytów. Czternastka należy się także ludziom młodym

Myślenie, że dodatkowe czternaste świadczenie z ZUS czy KRUS jest tylko dla emerytów i rencistów jest myśleniem błędnym. Należy się także zupełnie ludziom młodym.

O jego przyznaniu decyduje data zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Osiemnastolatki też mają prawo do dodatkowego świadczenia czyli czternastki

Zgodnie z przepisami ustawy z 2023 roku o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czternasta emerytura przysługuje nie tylko seniorom, ale również osobom uprawnionym do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Z danych GUS wynika, że w 2023 roku rentę z tego powodu wypłacono 747,1 tysiącom osób. Wśród nich są osiemnastolatki, które również mogą ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, nawet jeżeli nie spełniają warunku wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Wystarczy, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia społecznego przed ukończeniem 18 lat albo:

w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej,

do dnia powstania niezdolności do pracy miały, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Czternastka nie wlicza się do dochodu przy pomocy społecznej

W 2025 roku czternaste dodatkowe świadczenie wyniesie 1 878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł netto, jeżeli wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego, które przysługuje w dniu 31 sierpnia 2025 roku nie przekracza kwoty 2 900 zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń).

Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czternasta emerytura będzie również wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 800 plus dla niesamodzielnych.

Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. O konkretnym terminie wypłaty napisał portal Infotuba.pl.

