Awaria BLIK-a w całej Polsce. Jest komunikat

Użytkownicy w całym kraju zgłaszają problemy z systemem płatności mobilnych BLIK – informuje Money.pl. Już od godzin porannych 1 listopada niemożliwe jest generowanie kodów ani wykonywanie przelewów na telefon. Jak podaje portal Downdetector, pierwsze zgłoszenia pojawiły się po 8:00 rano. W szczytowym momencie było ich ponad 2,2 tysiąca.

Oficjalne stanowisko BLIK-a

– Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIK-a. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco – potwierdza w rozmowie z Money.pl Klaudia Rombalska z biura prasowego BLIK-a.

W podobnym tonie brzmi komunikat zamieszczony przez spółkę na platformie X. Przedstawiciele BLIK-a zapewniają, że priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu.

Awaria BLIK-a – reakcje użytkowników i banków

Problemy z BLIK-iem wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

– Od co najmniej 45 minut nie można generować kodów, portale płatnicze wyłączyły usługę, a infolinie banków nic nie wiedzą – relacjonuje jedna z użytkowniczek.

Podobne wpisy pojawiają się na platformie X:

– Awaria BLIK, przynajmniej w Banku Millennium. Nie działa kod BLIK ani BLIK zbliżeniowy – napisał jeden z internautów.

Alior Bank również potwierdził, że „mogą występować problemy z płatnościami BLIK. Przepraszamy za utrudnienia. Zachęcamy do skorzystania z innych form płatności”.

Znaczenie BLIK-a na polskim rynku

BLIK jest jednym z najpopularniejszych standardów płatności mobilnych w Polsce, za którego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności.

Udziałowcami spółki są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.

System umożliwia szybkie płatności w sklepach, internecie i przelewy na telefon, a jego popularność sprawia, że każda awaria, nawet krótkotrwała, ma duży wpływ na codzienne transakcje użytkowników w całym kraju.

