Atak hakerski na jedno z największych biur podróży. Minister zabrał głos

Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego – poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przekazał, „wyciekły dane logowania części klientów” biura podróży.

– Specjaliści z NASK pozostają w bieżącym kontakcie z biurem podróży ITAKA, z którego wyciekły dane logowania części klientów. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców – napisał Gawkowski w mediach społecznościowych.

Minister zapowiedział również, że w najbliższym czasie każdy klient będzie mógł sprawdzić w serwisie bezpiecznedane.gov.pl, czy jego dane zostały ujawnione.

Minister Gawkowski doradza, jak się zachować

W zamieszczonym na platformie X poście, Gawkowski wyjaśnił także, jak powinien zachować się każdy, kogo dotyczą skutki ataku hakerskiego. Oto wskazówki ministra:

Zmień hasło – we wszystkich miejscach, gdzie używałeś tego samego. Włącz wszędzie, gdzie to możliwe, 2FA – logowanie dwuskładnikowe, które ogranicza możliwość przejęcia konta. Używaj menedżera haseł – generuje silne, unikalne hasła, które nie muszą być zapamiętywane. Monitoruj swoje konto i skrzynkę mailową – możliwe próby phishingu podszywające się pod serwis, z którego dane wyciekły. Zastrzeż numer PESEL – wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązań finansowych na Twoje dane; można to zrobić w aplikacji mObywatel.

– W takich sytuacjach każdy poszkodowany powinien szybko podjąć działanie! – doradza Gawkowski.

Itaka o ataku hakerskim

O ataku poinformowało w oficjalnym komunikacie także biuro podróży.

– Informujemy, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba lub grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – przekazało biuro podróży.

Jak podkreślano w komunikacie, osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont – te dane są bezpieczne. Zaznaczono także, że bezpieczeństwo danych osobowych pozostaje priorytetem dla spółki.

– Zamknęliśmy dostęp do Strefy Klienta i obecnie prowadzimy intensywne działania mające na celu wyjaśnienie szczegółów incydentu, wyeliminowanie źródła problemu i zminimalizowanie skutków ataku – napisano.

Spółka zapowiedziała również, że będzie na bieżąco informować o postępach w wyjaśnianiu sprawy.

– O zaistniałej sytuacji zostało zawiadomione CSIRT NASK, przygotowujemy także zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury – przekazano w komunikacie.

Itaka to jedno z największych biur podróży w Polsce

Największe biura podróży w Polsce to Itaka, TUI Poland, Rainbow i Coral Travel. W 2024 roku w Polsce zarejestrowanych było 5063 biura podróży – od dużych firm po małe organizujące wycieczki szkolne. W ubiegłym roku przychody głównych touroperatorów wyniosły 21,11 mld zł, co oznacza wzrost o 24,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

